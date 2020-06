"Park der Erinnerung" in Wiener Neudorf .

Am Montagabend präsentierten die beiden Wiener Architektur-Absolventen Sara Kaurin und Manuel Pawelka ihr Projekt zur Erweiterung des KZ-Mahnmals in Wiener Neudorf dem Gemeinderat. 29 Entwürfe wurden beim internationalen Wettbewerb zur Neugestaltung des Platzes in der Palmerstraße Ecke Eumigweg eingereicht. Eine Expertenjury kürte das Sieger-Konzept "Park der Erinnerung".