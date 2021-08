Ein unbekannter Förderer machte die Errichtung des Klosters Laab im Walde möglich. Ihm ist es zu verdanken, dass die Generaloberin des Ordens 1879 die ehemalige Kaltwasser-Kuranstalt Laab im Walde kaufen konnte.

Seit 2018 bietet die „Barmherzige Schwestern Pflege GmbH“ die Pflege und Betreuung von Ordensangehörigen an. Es werden etwa 75 Ordensfrauen von drei Kongregationen – den Barmherzigen Schwestern, den Steyler Missionsschwestern und den Franziskanerinnen der Missionarinnen Mariens – an den Standorten Laab im Walde, Stockerau und in Wien-Gumpendorf gepflegt und betreut.

Konventoberin Schwester Dominika leitet die Schwesterngemeinschaft im Kloster Laab.

Die „Vinzenz Gruppe“: Die Ordenskrankenhäuser, Pflegehäuser, Wohnangebote für Menschen mit Betreuungsbedarf, Rehabilitationseinrichtungen und Präventionsangebote stehen allen Menschen offen. Zum Verbund der Vinzenz Gruppe gehören die Krankenhäuser der Barmherzigen Schwestern Wien, das Ordensklinikum Linz, das „Ordensklinikum Innviertel“, das Orthopädische Spital Speising, das St. Josef Krankenhaus, das Göttlicher Heiland-Krankenhaus und das Herz-Jesu Krankenhaus (alle Wien) sowie Einrichtungen der Barmherzige Schwestern Pflege & Wohnen in Wien und in NÖ. Weiters zählen die HerzReha Bad Ischl und „sowhat“, das Kompetenzzentrum für Menschen mit Essstörungen in Wien und NÖ, zum Verbund der Vinzenz Gruppe.

