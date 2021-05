Verletzte Rinder bei Großbrand auf Bauernhof .

Auf einem Bauernhof in Laab im Walde (Bezirk Mödling) hat am Mittwoch ein Großbrand gewütet. Aus bisher unbekannter Ursache war gegen 8.15 Uhr in einem Heulager eines Anwesens ein Feuer ausgebrochen.