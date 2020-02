"Polly Adler - Nymphen in Not" in Perchtoldsdorf .

Angelika Hager, Petra Morzé und Ulrike Beimpold machen einem Ausflug in die durchgeknallte Welt der Polly Adler, am Dienstag, 11. Februar, 20 Uhr im neuen Burgsaal Perchtoldsdorf.