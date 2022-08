Schmankerl auf über 15 km bei Genussmeile Region Wienerwald

„Da bleib‘ ma picken“, sagen die Niederösterreicher, wenn sie im Wienerwald verweilen und die Gastlichkeit genießen möchten. Kein Wunder, denn wo kann man besser wandern, verkosten und genießen, als auf der Genussmeile in der Thermenregion Wienerwald.

Die offizielle Eröffnung erfolgt am Samstag, 3. September, direkt beim Genussmeile-Startpunkt in Mödling. Geöffnet ist dann am 3. und 4. September sowie am 10. und 11. September, von 12 bis 19.30 Uhr – bei Schönwetter, bei nicht so schönem Wetter bis 17 Uhr.

Auf mehr als 15 Kilometer entlang des 1. Wiener Wasserleitungswanderweges von Mödling über die Gebietsvinothek in Thallern nach Gumpoldskirchen und weiter über Pfaffstätten, Baden und Sooß bis nach Bad Vöslau, laden Winzer und Kulinarikbetriebe mit Wein, Most, Sturm und Schmankerln aus dem Wienerwald zum Genuss und Flanieren durch das satte Grün der Weingärten ein.

Traktorshuttles und Bummelzüge für Besucher

Traktor-Shuttles und Bummelzüge zur Veranstaltung von den Bahnhöfen entlang der Südbahnstrecke ermöglichen einen entspannten Ausflug. Mit einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm – wie dem Tag der Blasmusik am 10. September oder dem NÖ-weiten Dirndl gwand-Sonntag am 11. September, wird das Verweilen passend abgerundet.

Neu im Programm ist die „Sortensieger-Lounge“ in Sooß, bei der die autochthonen Sorten der Thermenregion wie Zierfandler und Rotgipfler aber auch Pinot Noir und Sankt Laurent kennenzulernen.

Heinrich Hartl, Obmann des Weinforums, ist überzeugt, „dass mit dem zusätzlichen Angebot der Sortensieger-Lounge, die heuer zum ersten Mal öffnet, noch mehr Qualität und Authentizität geboten werden können“.

Die Qualität und Nachhaltigkeit der Genussmeile ist auch Wienerwald Tourismus-Geschäftsführer Michael Wollinger ein Anliegen, für den die Aufbruchstimmung nach der zweijährigen pandemiebedingten Pause greifbar ist: „Die Teilnehmer sind sich einig – Top-Produkte für ein Top-Event“.

Bei der Jubiläumsausgabe präsentieren sich die verschiedenen Abschnitte mit ihren Besonderheiten: „Mach’s da gmiadlich“ heißt es von Bad Vöslau über Sooß bis nach Baden, wo maßgeschneiderte Familienangebote und entspanntes Flair für eine gute Zeit sorgen. „Do rennt da Schmäh“ ist das Motto für alle Freunde ausgelassener Stimmung von Baden über Pfaffstätten bis nach Gumpoldskirchen, während es von Guntramsdorf bis nach Mödling mit „Do schau her!“ um imposante Ausblicke in die Landschaft und eindrucksvolle Genussmomente geht.

www.genussmeile.info & www.wienerwald.info

