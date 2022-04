Laxenburg/Biedermannsdorf: Es wird eng in Richtung Graz

Werbung

Ab 4. April startet die ASFINAG mit der Baustelleneinrichtung für den Bau der neuen Lärmschutzwand auf der A 2 Südautobahn im Bereich der Anschlussstellen Wiener Neudorf, Mödling und IZ NÖ Süd. Gearbeitet wird bis Dezember auf der Richtungsfahrbahn Wien. Um ausreichend Platz zu haben, muss der rechte Randbereich der A 2 Richtung Wien freigemacht werden. Daher ist es notwendig, um Spurensperren zu vermeiden, die Fahrspuren so zu verlegen, dass zu jeder Zeit in jede Richtung vier Spuren offengehalten werden können.

Damit das gelingt, verlaufen nach der Baustelleneinrichtung nur mehr zwei Fahrspuren auf der Richtungsfahrbahn Wien, und insgesamt sechs Fahrspuren auf der Richtungsfahrbahn Graz. Zusätzlich setzt die ASFINAG erstmals eine Baustellenbeschilderung ein, die die Fahrzeitverzögerung auf den jeweiligen Spuren anzeigt. Diese Anzeige befindet sich in Richtung Wien beim Knoten Guntramsdorf und erleichtert zeitgerecht die richtige Spurwahl.

Bis 11. April werden die Abfahrt und die Auffahrt der A 2 Anschlussstelle IZ Süd Richtung Graz gesperrt. Die Umleitung wird über die Anschlussstelle Wr. Neudorf beschildert. Die Auf- und Abfahrt Richtung Wien ist ungehindert nutzbar. Ab Montag, 11. April, kommt es in der Nacht zu Spursperren, ab 21 Uhr erfolgt die Sperre sukzessive, beginnend mit dem Pannenstreifen. Eine Spur bleibt in jedem Fall verfügbar. Die Anschlussstellen Wr. Neudorf und IZ Süd sind ungehindert nutzbar. In diesen Nächten wird bereits die zukünftige Verkehrsführung eingerichtet. Dazu werden unter anderem Mittelstreifen-Überfahrten hergestellt und Betonleitwände gesetzt.

Ab Mittwoch, 20. April, ist die neue Verkehrsführung im Baubereich auf der A 2 aktiv und bleibt bis Dezember unverändert.

Ortschefs hoffen auf hörbare Erleichterung

Biedermannsdorfs Bürgermeisterin Beatrix Dalos, ÖVP, ist „froh, dass es jetzt mit dem Baustart tatsächlich losgeht. Ich freue mich schon auf die spürbaren Erleichterungen nach Fertigstellung der Arbeiten für die Biedermannsdorfer Bevölkerung. Es wird definitiv im Ort leiser werden.“

Und Laxenburgs Ortschef David Berl, ÖVP, meint: „Auf die Verwirklichung der Lärmschutzwände arbeiten wir schon jahrelang hin. Es mag sein, dass es während der Bauphase zu einigen Verkehrsbeeinträchtigungen kommt, aber ich gehe davon aus, dass die ASFINAG ihre Baustelle in Griff hat. Außerdem sind die Bauarbeiten im Dezember fertig.“

