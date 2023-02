„Innere Medizin": Harald Stingl aus Mödling übernimmt Nachfolge

Johann Pidlich hat seinen Ruhestand angetreten, Claudia Herbst mit Jahresbeginn die Ärztliche Leitung des Landesklinikums Baden/Mödling übernommen – die NÖN berichtete. Jetzt steht auch Pidlichs Nachfolger als Vorstand der Abteilung für Innere Medizin in Baden fest: Primarius Harald Stingl (53) aus Mödling.

Stingl promovierte 2001 an der Medizinischen Universität Wien, absolvierte seine Facharztausbildung an der Universitätsklinik für Innere Medizin mit den Schwerpunkten Stoffwechsel und Nephrologie (Nierenheilkunde) und wurde 2006 Facharzt für Innere Medizin sowie 2008 Facharzt für Endokrinologie und Stoffwechsel. Von 2007 bis 2012 war er an der „Klinik Landstraße“ (Rudolfstiftung) in Wien stationsführender Oberarzt und leitete zudem die Diabetesambulanz.

Stingl ist auch Vorstandsmitglied der „Österreichischen Diabetesgesellschaft“, hat das Studium „Management im Gesundheitswesen“ an der Donau Universität Krems absolviert und Ausbildungen im Bereich Qualitäts- und Risikomanagement.

Seit 2012 war Stingl Leiter der Abteilung für Innere Medizin im Landesklinikum Melk.

Für seine Aufgabe in Baden ist ihm wichtig, „die bestehenden Schwerpunkte zu erhalten und auszubauen“. Genauso großen Werte lege er auf die bestmögliche Patientenversorgung sowie „die Aus- und Fortbildung der jungen Kolleginnen und Kollegen“.

„Baustein in der Reihe der Spitzenmedizin“

Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf, ÖVP, freute sich, dass „Primarius Stingl über außerordentliches Fachwissen verfügt, das den Patientinnen und Patienten einen weiteren Baustein in der Reihe der Spitzenmedizin bieten wird“.

Herbst ergänzte, es sei „gelungen, einen höchst kompetenten und engagierten Internisten für die Abteilung Innere Medizin zu gewinnen“.

