Keine Frage, die Parkplatzsituation rund ums Landesklinikum Mödling ist prekär. Und sie wird durch die Mega-Baustelle verschärft. Dass die geplante Tiefgarage mit 250 Stellplätzen dem planerischen Rotstift zum Opfer gefallen ist, ärgert vor allem die SPÖ immer noch.

Auch wenn seitens der Landeskliniken Holding stets versichert wird, dass die gesetzlich vorgeschriebene Anzahl der Pflichtstellplätze (211) bei Weitem übertroffen werde, wie Bürgermeister Hans Stefan Hintner, ÖVP, erneut betonte.

„Am Areal des Klinikums gibt es 77 Stellplätze, am gebührenpflichtigen Parkplatz am ,Leiner-Areal‘ 142.“ Zusätzlich verwies der Stadtchef auf die 70 Mitarbeiter-Parkplätze auf ÖBB-Grund und 50, die es über den Betriebsrat in Tiefgaragen gebe. „Wir sind also weit über dem Bestand – und das bei gleichbleibender Anzahl der Betten und Bediensteten.“

"Öffentlicher Grund ist nun einmal für alle da"

Leider könne niemand den Anrainern – nicht nur rund ums Krankenhaus – garantieren, dass sie einen Parkplatz vor der Haustüre finden. „Öffentlicher Grund ist nun einmal für alle da.“ Sehr wohl werde er sich aber bemühen, an möglichen Rädchen zu drehen, machte der Stadtchef im NÖN-Gespräch deutlich.

So sei es in der Vorwoche gelungen, durch eine Baustellenoptimierung in der Payergasse etwa 15 Parkplätze zu schaffen. „Das ist nicht mein Verdienst, da haben viele mitgewirkt.“ Vor allem Vizebürgermeister Gerhard Wannenmacher und Friedrich Lind vom Verkehrsreferat der Stadtgemeinde.

Die SPÖ Mödling kommentiert die „situationselastische schwarz-grüne Parkplatzlösung für das Mödlinger Krankenhaus“ so: „Ein Tropfen auf den heißen Stein. Planung schaut anders aus, aber immerhin ...“

