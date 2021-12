Auszeichnung: Medaille für Primarius Erwin Hauser

Die „Österreichische Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde“ vergab die August Reuss-Medaille an Primarius Erwin Hauser, seit 2002 Abteilungsvorstand der Kinder- und Jugendheilkunde im Landesklinikum Mödling.

Die Auszeichnung in Erinnerung an den langjährigen Vorstand der Kinderklinik Glanzing und erster Sozialpädiater Österreichs wird in der Regel alle zwei Jahre vergeben. Die Wahl der Preisträger erfolgt jeweils durch ein Stiftungskuratorium.

Die NÖN-Community hilft Hier geht's zum Spendenformular

„Es ist gelungen, in den letzten Jahren in Mödling viel von dem umzusetzen, was mir am Herzen gelegen ist“

Erwin Hauser

Hauser fühlte sich „sehr geehrt. Es ist gelungen, in den letzten Jahren in Mödling viel von dem umzusetzen, was mir am Herzen gelegen ist. Die Abteilung hatte eine Vorreiterrolle bei mittlerweile üblichen teuren Therapien für seltene angeborene Erkrankungen, es wurde die mobile Frühförderung an der Abteilung etabliert, ebenso wurde mit der mobilen Kinderkrankenpflege an der Abteilung begonnen“.

Zudem habe man den Universitätslehrgang für Pädiatrische Palliativmedizin ins Leben gerufen und „waren die erste Abteilung in Österreich, die Pädiatrische Palliativbetten für die betroffenen Patienten anbieten konnte“. Hauser gehört unter anderem dem wissenschaftlicher Beirat in der Elterninitiative „Anfallskranker Kinder“ an, ist Vorstandsvorsitzender „Eltern für Kinder Österreich“, Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Epileptologie und Autor mehrerer Bücher sowie Artikeln.

Auch Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf, ÖVP, gratulierte herzlich und bedankte sich für Erwin Hausers „außerordentlichen Einsatz“.