NÖN: War es immer schon Ihr Bestreben, Arzt zu werden?

Burghard Plainer: Nicht unbedingt. Mich hat auch Physik interessiert. Das wäre damals aber ein eher brotloser Job gewesen. Also bin ich in die Fußstapfen meines Vaters getreten, der Kinderarzt in Melk war.

Kam die Fachrichtung „Anästhesie und Intensivmedizin“ für Sie immer schon in Betracht?

Plainer: Nein. Bei meinem Turnus im Landesklinikum Mödling wurde mein Interesse geweckt. Ich habe mich auch für die Kardiologie-Ausbildung am AKH angemeldet.

Sie sind seit fast 40 Jahren mit der Intensivmedizin verbunden. Was macht den Reiz aus?

Plainer: Die Intensivstation ist der Kern eines Krankenhauses. Man ist ständig gefordert, hat es mit operierten, internistisch schwer kranken Patienten zu tun. Und mit Personen, die ohne Abklärung mit dem Notarztwagen eingeliefert werden. Da reden wir etwa von einem Drittel der 350 Patienten pro Jahr, die in der Intensivstation am Standort Mödling betreut werden.

Ist es nicht bedrückend, ständig mit Schwerkranken zu tun zu haben? Haben Sie auch schöne Momente erlebt?

Plainer: In jedem Fall. Besonders in Erinnerung bleibt mir Brigitte Guschlbauer, die rund um Weihnachten 2005 mit einem schweren septischen Schock samt Multiorganversagen eingeliefert wurde. Sie lag vier Monate auf der Intensivstation, sechs Wochen davon im Koma. Ich habe mich zu Beginn fast zwei Tage intensiv um sie persönlich gekümmert. Sie hat Gott sei Dank überlebt und anschließend ein Buch über die Rückkehr aus dem Nahtod geschrieben: ,Von Augenblicken und Ewigkeiten‘.

Auch Sie haben als Patient Bekanntschaft mit der Intensivstation Mödling gemacht.

Plainer: Ich hab mich zu Jahresbeginn 2006 nicht gesund gefühlt, hab Grippemittel und Antibiotika genommen, denn Krankenstand gibt’s nicht. Das hat dazu geführt, dass ich nach einer Magenblutung notoperiert werden musste und Wochen auf den Intensivstationen in Mödling und Wien-Hietzing verbracht habe. Nur etwa ein Drittel der Patienten überlebt derartige Eingriffe. Ich war dank der hervorragenden Teams einer davon. In Mödling war ich damals medizinischer Betreuer von Brigitte Guschlbauer, danach kurzfristig Bett-Nachbar auf der Intensivstation. Jetzt kann ich darüber lachen, dass ich quasi meine eigene Abteilung getestet habe.

Sie sind auch eng mit dem Roten Kreuz verbunden, waren fünf Jahre lang Bezirksstellenleiter in Mödling.

Plainer: Das war aus meiner Sicht zwar eine fordernde, aber auch wichtige Zeit für mich. Nach einer Funktionsperiode und einer zweiten als ein Stellvertreter war Schluss, die Doppelbelastung war zu groß. Wichtig war, dass ich dazu beitragen konnte, dass das Landesklinikum und das Rote Kreuz näher gerückt sind und dadurch mehr Verständnis füreinander entstanden ist.

Abgesehen von ihren medizinischen Aufgaben haben Sie als Standortleiter auch organisatorische und verwaltungstechnische Aufgaben zu erfüllen. Geht es nach Mödlings Bürgermeister Hans Stefan Hintner gehen Sie als ,das Gesicht des gelungenen Neubaus des Landesklinikums Mödlings’ ein. Sehen Sie das auch so?

Plainer: Ich bin natürlich stolz, dass es gelungen ist, in der Planungsphase vieles mitgestalten zu können, vor allem, was den Zusammenhang der Strukturen betrifft. Jetzt ist es ganz klar so, dass die beiden Standorte Baden und Mödling sehr gut zusammenspielen und ein gemeinsames Ganzes bilden.

Sie haben im Vorjahr gemeint, Sie wollen noch die Eröffnung des neuen Landesklinikums Mödling abwarten, ehe Sie den Ruhestand antreten. Dann kam Corona. Haben Sie es bereut, ,verlängert‘ zu haben?

Plainer: Im Nachhinein betrachtet, nein. Ich denke, ich konnte noch vieles umsetzen, das für alle hilfreich war. Unter anderem haben wir eine eigene Corona-Station mit 50 Betten im Rahmen der Internen eingerichtet und die Intensivstation von acht auf zehn Betten und zeitweise sogar auf zwölf aufgestockt. Etwa die Hälfte der Intensiv-Betten ist fast ständig durch Corona-Patienten belegt. Und dabei handelt es sich nicht um alte Personen, sondern vorwiegend um 50-, 60-Jährige. Es wäre schön, wenn sich die Bevölkerung an die Maßnahmen gegen die Ansteckung halten würde, dann hätten wir’s alle leichter.

Werden Sie sich impfen lassen?

Plainer: Auf jeden Fall. Es gibt keine Alternative – außer krank zu werden. Für mich gibt’s auch keine Diskussion, ob beispielsweise eine Masern-Impfung sinnvoll ist: Oder will jemand einen Hirnschaden riskieren?

Abschiedsfeiern sind aktuell nicht möglich. Was möchten Sie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sagen?

Plainer: Dass sie hervorragende Arbeit leisten und ich mich für die langjährige Unterstützung herzlich bedanke. Ich wünsche allen, dass sie diese schwere Zeit unbeschadet überstehen und schon bald in der gewohnten Struktur tätig sein können.

Ist Ihre Nachfolge schon geregelt?

Plainer: Nachfolger als Vorstand der Abteilung „Anästhesiologie und Intensivmedizin“ für Mödling und Baden wird Anette Severing, den Standort Mödling wird mein bisheriger erster Oberarzt Bernhard Rotter unterstützend leiten. Medizinischen Standortleiter für das Krankenhaus Mödling wird Primarius Polys Polydorou, Vorstand der Abteilung ,Innere Medizin’.

Ruhestand oder Unruhestand?

Plainer: Ich gehe einmal davon aus, dass man als Pensionist keine Zeit haben wird. Ich freue mich jedenfalls auf meine bald drei Enkerl, mehr Besuche bei meiner 95-jährigen Mutter und mehr gemeinsame Zeit mit meiner Frau, die mit mir fast zeitgleich die Pension antritt.