Landesklinikum Mödling Finger in Stahlwinkel: Feuerwehr befreite Mädchen

Lesezeit: 2 Min RN Redaktion NÖN.at

E in kleines Mädchen hatte sich mit dem Zeigefinger in einem Stahlwinkel verfangen. Da es sich nicht mehr selbst befreien konnte, hat der Vater des kleinen Mädchens den Stahlwinkel abmontiert und ist in die Notaufnahme des LK Mödling gekommen.