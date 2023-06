Landesklinikum Mödling: Kein Personal, Ambulanz muss abspecken

Der Ambulanzbetrieb am Standort Mödling ist im Juli von Montag bis Freitag lediglich von 8 bis 13.30 Uhr aufrecht. Außerhalb dieser Zeiten ist die Ambulanz für Orthopädie & Traumatologie geschlossen. Die Klinikleitung ersucht Patientinnen und Patienten, die entsprechenden Ambulanzen anderer Kliniken aufzusuchen. Am Standort Baden steht der Ambulanzbetrieb 24 Stunden jedenfalls an allen Tagen zur Verfügung. Die Versorgung von Kindern bis zehn Jahren bleibt am Standort Mödling 24 Stunden an allen Tagen aufrecht.