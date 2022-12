Neue Chefin Claudia Herbst: „Zwei moderne Häuser und tolle Teams“

Werbung

NÖN: Sie gelten als eine der führenden Kinder-Herzchirurginnen. Was hat Sie dazu bewogen, sich für die Funktion der ärztlichen Direktorin zu bewerben?

Claudia Herbst: Da muss ich etwas ausholen. Ärztin war eigentlich nicht mein Berufswunsch. Ich habe eher mit Jus geliebäugelt. Aber meine damalige beste Freundin hat mich von dem Vorteil eines gemeinsamen Medizinstudiums überzeugt. Ich bin dann völlig in die Materie der Medizin hineingewachsen. Ich hatte den Gedanken, als Medizinerin in die Wirtschaft zu gehen. Aber während einer Famulatur bin ich zu einer Kinderherz-Operation eingeteilt worden. Ich war fasziniert von diesem kleinen schlagenden Herz und dem Umstand, dass man als Chirurgin so viel in diesem Bereich bewirken kann. Nach einer Korrektur können Kinder mit einem angeborenen Herzfehler gut heranwachsen. Ich habe schlussendlich den Aufbau des Kinderherzzentrums Wien mitgestaltet und die Leitung der Qualitätssicherung und des -managements der Kinderherzchirurgie übergehabt.

Weshalb also der Schritt vom OP in die Verwaltung und Organisation?

Herbst: Ich habe international sehr viel im Bereich der Kinderherzchirurgie aufgebaut und erreicht, von der Gründung der World University der Kinderherzchirurgen, der Arbeit im europäischen Kinderherzdatenbankkomitee bis zur Unterstützung der Afrikanischen Gesellschaft der Kinderherzchirurgen, um nur einige zu nennen. Mein Blick ist hier immer über die Grenzen der Medizin gegangen. Für mich ist die Verbindung der Medizin mit anderen Bereichen, wie der Wirtschaft oder dem Recht, faszinierend. Es schließt sich nun der Kreis zu meinen Studienanfängen und ich habe in den letzten Jahren nebenbei Medizinrecht, Gesundheitsmanagement sowie Supervision und Coaching mit Schwerpunkt auf Organisationen studiert. Womit der Gedanke gereift ist, mich als ärztliche Direktorin zu bewerben, um all diese Bereiche zu verbinden. Mir geht es darum, die Gesundheitsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter sowie die Patientinnen und Patienten im Krankenhaus bestmöglich zu unterstützen, um optimale Versorgung gewährleisten zu können.

Kannten Sie das Landesklinikum Baden-Mödling zuvor?

Herbst: Ich kannte zwar das Landesklinikum Baden-Mödling als solches, hatte aber beruflich zuvor noch keine Verbindung. Fakt ist, dass Baden-Mödling mein Wunsch-Standort ist und ich stolz bin, die Position der ärztlichen Direktorin hier einnehmen zu können. Zwei moderne Häuser, tolle Teams mit viel Potenzial und viel Energie. Mit dem Landesklinikum Baden-Mödling als Teil der Gesundheitsversorgung in der Thermenregion hat die NÖ Landesgesundheitsagentur ein Konzept umgesetzt, bei dem das Ganze mehr ist als die Summe seiner Teile. Mit einer Schwerpunktsetzung des jeweiligen Standortes sowie standortübergreifenden Teams – in der Patientenversorgung und Ausbildung –, wurde visionäres Denken durch das Bündeln von Ressourcen und Nutzen von Synergien realisiert.

Angesichts der allgemein herrschenden Personalnot in Krankenhäusern: Haben Sie sich schon ein Bild von der Situation in Baden und Mödling machen können?

Herbst: Ja, sämtliche Ärzte-Dienststellen sind besetzt. Auch in der Pflege sind derzeit alle Dienstposten belegt.

Gibt es schon Schräubchen, an denen Sie drehen wollen?

Herbst: Jetzt gilt es, erst einmal anzukommen und einander kennenzulernen. Auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ergibt sich die Situation einer neuen Führungsperson, mit vielen Fragen und zum Teil auch Erwartungen. Ich stehe aber dafür, aktiv und nicht reaktiv im Tun zu sein. Ich werde mich dafür einsetzen, den eingeschlagenen Weg enger medizinischer Kooperationen in der Region weiterzugehen und zu vertiefen.

Wird man Sie auch im Landesklinikum Mödling antreffen?

Herbst: Ich bin für die Standorte Baden und Mödling mit Hinterbrühl zuständig. Man wird mich abwechselnd und ausgeglichen an allen Standorten antreffen bzw. dort, wo ich in diesem Moment gerade am meisten gebraucht werde.

Auch im OP? Wird Mödling künftig auch Kinderherz-Zentrum sein?

Herbst: Nein. Ich habe mir den Schritt aus dem Operationssaal in die ärztliche Direktion sehr gut überlegt und mich für diesen Weg entschieden. Wir bieten in Mödling ein Eltern-Kind-Zentrum mit mehr als 2.000 Geburten pro Jahr, einer hervorragenden Abteilung für Kinder- und Jugendheilkunde und einer kassenärztlichen Kinderordination. Zusätzlich haben wir im Landesklinikum Baden-Mödling ein herausragendes Team an Chirurginnen und Chirurgen im Sinne der Allgemeinchirurgie sowie Spezialfächern (Kinderchirurgie, Gynäkologie, Urologie, Augenheilkunde) bis hin zu Orthopädie und Unfallchirurgie. Ich freue mich, meine Expertise im Rahmen der Organisation in diesen Bereichen einbringen zu können.

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.