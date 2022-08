OP-Gewand statt Uniform: Präzisionseinsatz für FF Mödling

Werbung

Es war kein alltäglicher Einsatz für Mitglieder der FF Mödling. Sie rückten in den Operationssaal des Landesklinikums Mödling aus.

Ein Mädchen aus Baden hatte sich mit dem Zeigefinger der rechten Hand in einem Stahlwinkel verfangen. Da der Eisenwinkel nicht aufzubringen war, haben die diensthabenden Fachärztinnen der Unfallabteilung nach Kontaktaufnahme mit der Betriebsfeuerwehr des Landesklinikums entschieden, die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Mödling mit Spezialgerät zur Unterstützung anzufordern. Mit Spezialfräsen gelang es den Winkel zu öffnen. „Geräte, die in solch seltenen Fällen im OP zum Einsatz kommen, werden natürlich speziell gereinigt und sterilisiert“, merkte die Klinikleitung an. „Es ist erfreulich, dass die Feuerwehr so professionell unterstützen konnte.“

