NÖN: Sie sind Standortleiter, Vorstand der Abteilung für Anästhesie und Intensivmedizin, und waren zudem maßgebend in die Entwicklung des Neubaus des Landesklinikums Baden/Mödling eingebunden. Wie sah Ihr Arbeitsalltag aus?

Burghard Plainer: Man kann durchaus sagen, dass ich seit 2004 – damals wurden Baden und Mödling zusammengeführt – etwa zwei Drittel der Zeit in die Feinplanung der beiden Neubauten und natürlich in die Führungsaufgabe als medizinischer Standortleiter und stellvertretender ärztlicher Direktor investiert habe. Da ging’s um die intensiven Diskussionen rund um die Fächeraufteilung, die Anzahl der Betten, die Abteilungen. Noch einfacher ausgedrückt: meine Aufgabe lag unter anderem darin, die baulichen Hüllen, die die Architekten vorgegeben haben, mit medizinischem Leben zu füllen.

Das heißt, Sie konnten sich nur zu einem Drittel Ihrer ureigenen Tätigkeit als Intensivmediziner widmen?

Plainer: Ja. Das war dank meiner hervorragenden Mannschaft kein Problem. Ich bin auch nicht einer, der sagt, er muss alles selbst machen, die anderen können nichts. Unsere jährlich etwa 450 Patientinnen und Patienten – ein Drittel davon kommt akut aus dem Notarztwesen – waren und sind stets in besten Händen.

Nach dem Ärger rund um die Notfall-Ambulanz und das Pendeln der Patienten zwischen Mödling und Baden: hat sich mittlerweile alles eingespielt?

Plainer: Ja. Die Rettung fährt ohnehin direkt mit Unfallpatienten nach Baden, die Erstversorgung von Patienten in Mödling ist natürlich gesichert. Alle Schritte und die Versorgung der Patienten sind zwischen den beiden Häusern abgestimmt. Klar ist aber auch, dass es bei 150.000 Patienten pro Jahr in den Mödlinger Ambulanzen die eine oder andere Beschwerde geben wird, wenn jemand wegen des Krankheitsbildes nach Baden weitergeleitet wird.

Wie läuft der Betrieb in Mödling, meiden Patienten den Standort?

Plainer: Ganz im Gegenteil. Wir gehen vor Arbeit über. Unter anderem mussten wir in der Geburtenabteilung ein Aufnahmemanagement integrieren. Mehr als 2.200 Geburten jährlich sind nicht möglich. Alles in allem spricht es sich auch herum, dass wir uns, was die Unterbringung der Patienten betrifft, dank des Neubaus schon in Richtung Hotelqualität bewegen.

Das heißt, der Neubau macht sich in allen Belangen bezahlt?

Plainer: In jedem Fall. Nach den unendlichen Diskussionen verfügen wir über ein schönes Haus, das sich alle verdient haben: Personal und Patienten.

Wie erleichtert sind Sie, dass die lange Zeit des Umbaus bald vorbei sein wird?

Plainer: Ich bedanke mich sehr bei den Anrainern, dass sie so viel Geduld aufbringen. Ebenso bei den Patienten und natürlich beim Personal. Man darf nicht vergessen, dass der laufende Dienstbetrieb trotz der permanenten Bautätigkeiten ohne Verminderung der Bettenanzahl aufrechterhalten wurde. Das alles war nur dank des sehr motivierten Teams möglich.

Bald hat das Übersiedeln zwar ein Ende, mit dem Baulärm ist noch nicht Schluss.

Plainer: Ende Mai werden die Pavillons B und C besiedelt, dann sind alle Abteilungen in den vorgesehenen neuen Gebäuden verortet. Wir sind alle schon Übersiedlungsprofis, Schwierigkeiten erwarte ich nicht. Wir haben natürlich den OP-Plan adaptiert, Baden wird uns entsprechend unterstützen. Und ich bitte die Bevölkerung, vor allem am 30. Mai mit Akutfällen nicht unbedingt nach Mödling zu kommen. Mit 1. Juni befindet sich der Haupteingang in der Payergasse, danach wird mit dem Abbruch des letzten alten Trakts im Zuge Restituta-Gasse begonnen. Alles in allem ist das Neubauprojekt zur Gänze im nächsten Jahr abgeschlossen.

Wie sehen Sie die Zukunft des Landesklinikums Mödling?

Plainer: Ich denke, mit der Orthopädie, der Neurologie mit dem Schlaganfall-Schwerpunkt und der Internen Abteilung mit Schwerpunkt Stoffwechselerkrankungen und Geriatrie können wir wichtige Akzente setzen. Ich bin stolz auf die Qualität, die wir in allen Abteilungen bieten.

Haben Sie keine Angst, dass Mödling mit dem Schlaganfall-Schwerpunkt nur Aufbauarbeit leistet – siehe Kardiologie, die nach Wr. Neustadt gewandert ist?

Plainer: Nein. Wir haben aktuell mit je vier ,Stroke unit‘- und ,Phase B‘-Betten ohnehin wenig Kapazität in Relation zur Bevölkerungszahl. Diese Abteilung wird man uns nicht wegnehmen. Wir haben die Kardiologie sehr gut aufgebaut – das wird uns ab Sommer auch mit der Neurologie gelingen.