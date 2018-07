Die letzte Phase für den groß angelegten Um- und Neubau des Landesklinikums läuft seit Ende Juni. Im Zuge derer wird die bisherige Eingangshalle abgerissen und bis Ende 2019 neu errichtet.

"Mit dieser neuen Verkehrsführung lösen wir dieses Versprechen ein"

Mit der Verlagerung der Bautätigkeiten in die Sr.-M.-Restitutagasse muss auch der Baustellenverkehr neu eingerichtet werden. Die neue Regelung tritt mit kommenden Montag in Kraft. Die Zufahrt für Lkw erfolgt dann von der Wiener Straße über die Gabrieler Straße und die Restitutagasse, die Abfahrt über die Weyprechtgasse sowie die Ungargasse – hier wird eine Einbahnregelung gelten.

„Wir haben den Anrainern von Anfang an versprochen, dass die Belastung in den drei Bauphasen verteilt wird. Mit dieser neuen Verkehrsführung lösen wir dieses Versprechen ein“, betont Vizebürgermeister und Verkehrsstadtrat Gerhard Wannenmacher, Grüne. So wären die Bewohner von Payergasse sowie Ferdinand-Buchberger-Gasse bisher belastet gewesen, nun eben jene von Weyprecht- und Ungargasse.

„Letztlich war die Toleranz in der Bevölkerung bisher groß. Ich hoffe, dass es auch jetzt für die Anrainer erträglich wird“, hält Wannenmacher fest. Die Bewohner der betroffenen Straßenzüge in der Schöffelstadt seien sich aber bewusst, dass es sich nur um temporäre Belastungen handle.