Robert Horacek aus Fischamend wandte sich „mit einem traurigen Auszug aus dem Leben – der neuen Normalität“ mit einem Leserbrief an die NÖN-Redaktion: Sein Vater hatte im Landesklinikum einen MRT-Termin (Magnetresonanztomographie) am Herzen, also „nahm ich mir frei, um meinen Vater ins Spital zu bringen. Vorbildlich rufe ich noch vorige Woche im Krankenhaus Mödling an, um zu erfragen, ob es denn nun einen PCR Test braucht – da laut Regierungsinfo – dieser nicht mehr erforderlich ist; ausgenommen die Institution entscheidet anders“.

Nein, es sei kein PCR-Test mehr nötig, hörte Horacek. Doch gefehlt: „In der Ambulanz fragt man dann nach dem gültigen Test.“ Die Folge: „Mein vollständig geimpfter Vater wurde nicht behandelt.“ Die Begründung: Für ein MRT sei ein PCR-TEST unbedingt notwendig, da der Raum nicht gelüftet werden könne. Ein Schnelltest vor Ort war nicht sinnvoll, da bereits der nächste Patient wartete. Nächster Termin für den Vater: Ende März.

Im Landesklinikum Baden-Mödling macht man darauf aufmerksam, dass für Patientinnen und Patienten im ambulanten Bereich bzw. bei Nachbehandlungsterminen grundsätzlich keine 3G-Regel erforderlich ist.

Regierungs-Verordnung Auslöser der Verwirrung

Allerdings können bei Spezialuntersuchungen, wie einem MRT, bei welchen FFP2-Masken wegen der Enge in der Untersuchungsröhre nicht getragen werden können, PCR-Tests notwendig sein.

„Unsere PatientInnen werden in solchen Fällen von der jeweiligen Abteilung im Vorfeld informiert. Zum Missverständnis dürfte es gekommen sein, da die allgemeine Verordnung der Regierung per Freitag 16. Dezember geändert wurde.“ Man bedauere die Unannehmlichkeit und sei bereits mit dem Patienten in Kontakt, um eine zeitnahe Untersuchung zu ermöglichen. Ein Umstand, den Robert Horacek bestätigte: „Mein Vater wurde innerhalb kürzester Zeit wegen eines neuen Termin Mitte Januar kontaktiert.“

