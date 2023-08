Zweifel an Brandschutz nach tödlichem Feuer werden immer lauter

Nach dem verheerenden Brand mit drei Toten Ende Mai in der Internen Abteilung des Landesklinikums Mödling sind laut ORF NÖ- und Die Presse-Berichten Zweifel am Brandschutz laut geworden. Zum einen soll sich nicht die vorgeschriebene Anzahl an Mitgliedern der Betriebsfeuerwehr im Dienst befunden haben, zum anderen soll die Stadtfeuerwehr Mödling verzögert alarmiert worden sein; zudem sollen auch Funkprobleme bestanden haben. Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt hat „ergänzende Ermittlungen und Fragen an den Sachverständigen in Auftrag gegeben", bestätigte Markus Bauer eine APA-Anfrage. Mit Ergebnissen werde Mitte September gerechnet. Der Gutachter soll unter anderem klären, wie es zu dem Brand gekommen ist.

Der Bescheid der Landesregierung schreibt der Betriebsfeuerwehr im Landesklinikum Mödling „eine Mindesteinsatzstärke von drei Mitgliedern vor - unabhängig von Urlaub und Krankenstand. Die Mitglieder nehmen ihre Aufgaben hauptberuflich bzw. nebenberuflich wahr", geht aus den Recherchen hervor. Neben einer hauptberuflichen Kraft der Betriebsfeuerwehr sei ein zweites, nebenberufliches Mitglied bei Ausbruch des Brandes zwar im Gebäude gewesen, haben seinen Dienstplatz aufgrund seiner hauptberuflichen Arbeit aber nicht verlassen können.

Zudem sei die Freiwillige Feuerwehr Mödling nicht automatisch mitalarmiert worden, sondern erst fünf Minuten später. Weiters soll eine geforderte Objektfunklage bisher nicht installiert worden sein. Als Quellen wurden in den Berichten Insider angegeben. Mödlings Feuerwehrkommandant Werner Hauser hält sich angesichts des laufendes Verfahrens bedeckt, im NÖN-Gespräch sagt er nur so viel: „Tatsache ist, dass wir um 0.58 Uhr alarmiert wurden und das erste Fahrzeug um 1.06 Uhr vor Ort eingetroffen ist.“

Aussagekräftige Statements sind bislang ausgeblieben

DIe NEOS haben anlässlich des tödlichen Feuers Anfragen zur Sicherheit in Spitälern an Mitglieder der Landesregierung gestellt, Antworten gab es bisher keine. Auch die niederösterreichische Landesgesundheitsagentur (LGA) äußerte sich auf APA-Anfrage nicht zu den Vorwürfen: „Wir können und werden zu den derzeit laufenden Ermittlungen seitens der Staatsanwaltschaft keine Stellungnahme abgeben, da all diese Fragen Thema des Abschlussberichtes der Behörde sein werden."

Nach bisherigen Ergebnissen deutet viel auf eine Zigarette als Brandursache hin. Ausgegangen sein soll der Glimmbrand in der Nacht auf den 30. Mai konkret vom Bett eines 75-Jährigen aus dem Bezirk Baden - einer der drei Verstorbenen. Der Mann soll laut Polizeiangaben starker Raucher gewesen. Das Fenster in dem Zimmer sei zum Lüften gekippt gewesen. Neben dem 75-Jährigen starben bei dem Brand ein 78-Jähriger aus dem Bezirk Mödling und ein 81-Jähriger aus dem Bezirk Bruck a.d. Leitha ums Leben. Die Männer waren in dem Vierbettzimmer stationär aufgenommen. Einer der Patienten befand sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht im Raum.