Mödlinger Ensemble verzauberte bei prima la musica

Beim Landesfinale des größten österreichischen Jugendmusikwettbewerbs waren Publikum und Jury in Sankt Pölten nach dem Auftritt von Fiaba musicale hin und weg. Das Gitarren-Ensemble Fiaba musicale trat in der Kategorie Ensemble kreativ an. In dieser Sparte wurden Musikerinnen und Musiker dazu aufgefordert, zum Thema des Jahres Traum.Land.Wald ein kreatives Konzertprogramm zu entwickeln und dieses unter möglicher Einbeziehung verschiedener Künste umzusetzen.

Ensemble setzte auf Multimedia-Vorführung

Fiaba musicale hatte dafür ein zauberhaftes Multimedia-Märchenstück „Dornröschen im Wald der Träume“ vorbereitet. Während des Auftritts wurde ein märchenhaft schönes Video auf die Leinwand projiziert. Damit war den vier Mädchen und dem einen Prinzen der erste Preis mit Auszeichnung sicher. Das Bundesfinale steht mit einem Auftritt in Graz am Samstag, 27. Mai, unmittelbar bevor. Fans, die den Auftritt des Ensembles live um 14 Uhr im Proberaum des MUMUTH in der Lichtenfelsgasse 14 anschauen und den Gitarristen zujubeln wollen, sind erwünscht. Der Auftritt ist weltweit auch im Live-Stream auf musikderjugend.at zu sehen.

Fiaba Musicale ist eine vielstimmige Gruppierung, die von Judith Bernhart und Karoline Pilcz unterrichtet wird. Die Protagonisten im einzelnen: Marie Greifeneder: Gesang, Ukulele, Gitarre; Lea Igelspacher: Oktav-, Prim- und Bassgitarre, Feenkönigin; Sophie Fürnsinn: Gitarre, Dornröschen; Theresa Simm: Gitarre, Erzählerin; Niklas Klestil: Prim- und Bassgitarre, Prinz.

Das Gesamtkunstwerk der Virtuosen aus Mödling bedient sich etwa 20 Minuten lang der Kompositionen von Monteverdi, Kapsberger, Rameau, Mozart, Humperdinck, McCartney, Kindle, Morandell, Kruisbrinck u.a. Aber es sind nicht nur diese Ohrwürmer, die bezaubern. Es ist die sinnliche Performance, es sind die stimmigen Video-Bilder und vor allem das Thema. Es geht um Träume, um das Land, die Landschaft und den Wald. Es geht um die Zukunft, die junge Menschen musikalisch so berührend zum Thema eines nicht nur musikalischen Wettbewerbes machen. Wobei sie als Sieger des Landeswettbewerbes chancenreich nach Graz fahren. Als Botschafter der hohen Ausbildungsqualität der Musikschule Mödling, von Niederösterreich und der jugendlich begeistert ausgeübten Musikalität.

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.