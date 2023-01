Bezirk Mödling: Die Themen der Spitzenkandidaten

Wie sollte die Kinderbetreuung der Zukunft im Bezirk Mödling aussehen?

Die Betreuung wird für alle Kinder ab dem 1. Lebensjahr am Vormittag kostenlos sein. Aufgenommen werden Kinder bereits ab dem 2. Lebensjahr, die Gruppengrößen werden verkleinert. Für alle ab dem ersten Lebensjahr soll es eine nahe Betreuungseinrichtung geben.

Martin Schuster, ÖVP

Das ÖVP-Familienbild ist Schnee von gestern. Eltern brauchen Betreuungszeiten, die ihrer Lebensrealität entsprechen. Deshalb muss die Kinderbetreuung ab dem ersten Lebensjahr bis hin zum Hort ganztägig, ganzjährig und gratis sein.

Hannes Weninger, SPÖ

Nachmittagsbetreuung und ausreichend Plätze müssen sichergestellt sein. Wir stehen als Einzige für echte Wahlfreiheit und wollen das FPÖ-Landeskindergeld umsetzen. Familien, die sich um ihre Kinder kümmern, dürfen nicht schlechter gestellt sein als Asylanten.

Christoph Luisser, FPÖ

Betreuungszeiten an Bedürfnisse der Familien anpassen. Arbeitsbedingungen für Pädagog:innen und Betreuer:innen verbessern, um den Personalmangel in den Griff zu bekommen und Qualität zu verbessern. Recht auf Betreuung ab dem 1. Lebensjahr.

Simone Jagl, Die Grünen

Wir verstehen Kindergärten als erste Bildungseinrichtung. Deshalb wollen wir mehr Support-Personal, um das Betreuungsverhältnis zu verbessern sowie die Sicherheit eines Betreuungsplatzes in der Nähe. Nur stellen wir die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sicher.

Indra Collini, NEOS

Die Betreuung in öffentlichen Kindergärten muss ganztags gratis sein, der Notstand an Assistenzen und Elementarpädagogen behoben werden, etwa durch Stipendien zur Ausbildung zu Pädagogen und Assistenzen oder „Training on the Job“ für Assistenzen.

Renate Konopitzky, MFG

Wird im Bereich der Bildung genügend getan? Wo orten Sie noch Potenzial?

Wir können sehr stolz auf unsere Bildungseinrichtungen sein: vom Kindergarten bis zur Matura sind alle Institutionen vorbildlich ausgestattet. Zum Beispiel werden die Gymnasien Keimgasse und Perchtoldsdorf ausgebaut, in Laxenburg entsteht ein Bildungscampus.

Martin Schuster, ÖVP

Es braucht Mut, Bildung neu zu denken: von Ganztagesangeboten und neuen Lehrplänen, von politischer Bildung bis zur täglichen Turnstunde. Eine Pflegeschule im Mödlinger Spital und Fachhochschul-Lehrgänge würden neue Bildungschancen im Bezirk bieten.

Hannes Weninger, SPÖ

Bildung muss praxisnahe sein und auf das echte Leben vorbereiten. Wer aus der Schule kommt, muss sein Leben selbst in die Hand nehmen können. Lehrpläne entrümpeln, Anforderungen der modernen Arbeitswelt und des Fachkräftemangels berücksichtigen.

Christoph Luisser, FPÖ

Wir brauchen stärkenorientierte Bildung, statt junge Menschen nach ihren Schwächen zu beurteilen. Bildungsgerechtigkeit – gleiche Chance auf Bildung für jedes Kind. Wir müssen Mental-Health-Angebote und Schulsozialarbeit dringend ausbauen.

Simone Jagl, Die Grünen

Bildung ist der Schlüssel zu einem selbstbestimmten Leben, auch im Bezirk Mödling gilt es da noch an einigen Schrauben zu drehen. Unter anderem bei der praxisnahen Berufsorientierung in den Mittelschulen. Ich wünsche mir auch einen Fokus auf die Lehre.

Indra Collini, NEOS

Die Klassen sind überfüllt. Die Babyboomer-Generation geht in Pension. Attraktive Angebote für scheidenden Lehrern und frühe praxisbezogenen Ausbildung für Studenten soll den momentanen Mangel überbrücken. Förderung von quereinsteigenden Fachlehrkräften.

Renate Konopitzky, MFG

Wie kann man die Allgemeinheit beim Umstieg auf erneuerbare Energie unterstützen?

Der Umstieg auf erneuerbare Energien hat größte Priorität: für private Haushalte gibt es Unterstützung im Rahmen der NÖ Wohnbauförderung, gemeinsam mit den Gemeinden werden Energiegemeinschaften gegründet und gefördert.

Martin Schuster, ÖVP

Es benötigt unbürokratische und wirksame Förderungen für private Haushalte und kleine Betriebe für die thermische Sanierung, den Umstieg auf erneuerbare Energien und ein 365-Euro-Ticket für die Öffi-Region Wien-Mödling.

Hannes Weninger, SPÖ

Günstige Energie ist der Motor für Wohlstand. Oberste Prämisse ist, den Familien, Arbeitern, Senioren und Unternehmen günstige Energie zur Verfügung zu stellen. Wir brauchen dazu eine sanfte Umstellung auf erneuerbare Energie anstatt gefährlicher Schnellschüsse.

Christoph Luisser, FPÖ

Wir merken, der Umstieg auf Erneuerbare muss gelingen. Das ist auch eine soziale Frage. Er garantiert Unabhängigkeit und leistbare Energie für alle in NÖ. Mehr Beratungsangebote und Erweiterung der Förderung für Sanierung und Umrüstung.

Simone Jagl, Die Grünen

Indem die Politik endlich ihre Hausaufgaben erledigt und die bürokratischen Hürden drastisch reduziert. Darüber hinaus braucht es hier entsprechende Fördermittel. Gerade bei der Photovoltaik sind sie aber schwer zu bekommen.

Indra Collini, NEOS

Sowohl der Abbau als auch eine Veränderung der bürokratischen Hürden ist unumgänglich. Das Monopol der Netzbetreiber muss thematisiert werden. Alle Ressourcen müssen in ihrer Vielfalt nebeneinander bestehen können. Ausbau der Forschung essenziell.

Renate Konopitzky, MFG

Wie stehen Sie zu einer möglichen Umfahrung Achau?

Die Umfahrung Achau hat Auswirkungen für die gesamte Region: insbesondere mit der Nachbargemeinde Biedermannsdorf muss eine gemeinsame und verträgliche Lösung gefunden werden. Die Zeit großer „Drüberfahrerprojekte“ ist jedenfalls vorbei.

Martin Schuster, ÖVP

Die seit Jahrzehnten überfällige Ortsumfahrung hätte spätestens mit dem Bahnausbau umgesetzt werden müssen. Eine neue Trassenführung muss auf die Verkehrssituation der gesamten Region Rücksicht nehmen und rasch umgesetzt werden.

Hannes Weninger, SPÖ

Achau muss entlastet werden. Im Sinne einer guten Nachbarschaft kann das aber nicht so gehen, dass der Verkehr einfach durch Biedermannsdorf umgeleitet wird. Dann gibt es eine Volksbefragung und wir stehen gemeinsam mit den Bürgern auf den Barrikaden.

Christoph Luisser, FPÖ

Für die Lösung von Verkehrsproblemen brauchen wir andere Ansätze, als immer neue Straßen zu bauen. Es ist klar, dass das mehr Verkehr in unsere Region zieht. Eine ernsthafte Alternativenprüfung zur Entlastung Achaus ist wichtig.

Simone Jagl, Die Grünen

Die Bedenken gegen die Umfahrung sind sehr groß. Ich persönlich wünsche mir mehr Investitionen in die nachhaltige und klimaschonende Mobilität. Deshalb hat der Ausbau des öffentlichen Verkehrs für uns NEOS immer Vorrang.

Indra Collini, NEOS

Hier werden verschiedene Interessen gestreift. Sowohl Naturschutz, Bodenversiegelung, Bedürfnisse als auch Interessen der Verkehrsteilnehmer und Anrainer müssen in die Diskussion einfließen und genau geprüft werden.

Renate Konopitzky, MFG

Warum soll man das Kreuzerl gerade bei Ihnen bzw. Ihrer Partei machen?

Die Volkspartei hat die besten Kandidatinnen und Kandidaten. Unsere Region hat sich dank des guten Miteinanders zwischen Land und Bezirk hervorragend entwickelt. Wer will, dass das so weitergeht, gibt der VPNOE die Stimme.

Martin Schuster, ÖVP

Nicht alles, was in St. Pölten auf den Weg gebracht wird, passt auch für unseren Bezirk Mödling. Wenn es um leistbares Wohnen, Verkehr, Kinderbetreuung, Pflege und Gesundheit geht, braucht es eine starke Stimme aus der Region.

Hannes Weninger, SPÖ

ÖVP, SPÖ, Grüne und NEOS sind zu einer Einheitspartei verschmolzen, Niederösterreich leidet unter dem Freunderl-System der ÖVP, welches nur die eigene Clique bedient. Wir sind das einzige Gegengewicht, die Neue Mitte und das letzte Reservat des Hausverstandes.

Christoph Luisser, FPÖ

Ich bin dafür bekannt, Anliegen mit Vehemenz zu verfolgen. Eine Stimme für mich ist eine starke Stimme für die großen Herausforderungen unseres Bezirks. Eine Stimme für Klima- und Bodenschutz, moderne Mobilität und soziale Gerechtigkeit.

Simone Jagl, Die Grünen

Als einzige Partei stellen wir NEOS die Zukunft in den Vordergrund – insbesondere die unserer Kinder. Wir setzen uns im Landtag seit fünf Jahren für eine saubere Politik ein, die die Menschen im Mittelpunkt hat, nicht die Mächtigen. Leistbares Leben statt g’stopfter Politik.

Indra Collini, NEOS

Für mich ist die MFG ein Lichtblick in der Parteienlandschaft Österreichs. Sie hat sich seit ihrer Gründung für meine Grundrechte und Freiheit eingesetzt. Die MFG vereinigt Menschen, die nicht länger zusehen wollen, wie wir alle bevormundet und eingeschränkt werden.

Renate Konopitzky, MFG

