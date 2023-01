ÖVP-Wahlkampf im Bezirk Mödling: Das Miteinander soll überzeugen

Werbung

Am Montag ist das Team der Bezirks-ÖVP in den Wahlkampf gestartet: „Alle Kandidatinnen und Kandidaten sind hoch motiviert, wir werden in den nächsten drei Wochen alles geben, um die Mödlingerinnen und Mödlinger von unserem Programm zu überzeugen“, betonte Spitzenkandidat Martin Schuster.

Der Perchtoldsdorfer ist seit 2008 Mitglied des Landtages und steht „für einen fairen Wahlkampf. Wir werden mit Argumenten überzeugen, für das Miteinander im Land laufen und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner unterstützen“, betont Bezirksparteiobmann Martin Schuster.

„20 Tage, 20 Gemeinden. Ich bin von Achau bis Wienerwald unterwegs und freue mich auf viele Gespräche.“

Landtagsabgeordnete Marlene Zeidler-Beck

Zudem lädt er gemeinsam mit Landesrat Martin Eichtinger am Montag, 16. Jänner, um 19 Uhr zu einem Infoabend zum Weinbau Schmid, Perchtoldsdorf: „Wie tickt der Landtag?“ ist das Thema.

Landtagsabgeordnete Marlene Zeidler-Beck aus Maria Enzersdorf ist Listenzweite und verfolgt ein Motto: „20 Tage, 20 Gemeinden. Ich bin von Achau bis Wienerwald unterwegs und freue mich auf viele Gespräche.“ Was die Stimmung betrifft, orte sie, dass „die Menschen unseren Weg des Miteinanders wollen. Also werden wir alles daran setzen, dass diejenige, die diesen Weg auch gehen wollen, ihn auch wählen“.

