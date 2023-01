Wahlkampf: Offensiven im Bezirk Mödling gefordert

Werbung

Landtagsabgeordneter und SPÖ-Spitzenkandidat Hannes Weninger will vor allem dem Personalengpass in den Krankenhäusern entgegenwirken. Deshalb fordert der Gießhübler einen Neustart für die Krankenpflegeschule in Mödling. Sie war 2011 im Zuge des Landesklinikum-Neubaus abgerissen und nach Baden verlegt worden. „Will man junge Menschen und WiedereinsteigerInnen für Gesundheits- und Pflegeberufe gewinnen, braucht es neben fairer Bezahlung und guten Arbeitsbedingungen auch attraktive Ausbildungsangebote.“

Landtagsabgeordneter ÖVP-Spitzenkandidat Martin Schuster, ÖVP, aus Perchtoldsdorf ist bemüht, sich einem anderen Aspekt zu widmen. „Ein Mann, der seit Jahren seine schwerkranke Frau betreut, hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass es bei den Förderungen eklatante Probleme gibt. Die finanzielle Unterstützung pflegender Angehöriger ist seit Jahren nie indexiert worden und damit in Schieflage geraten. Es ist mit ein Anliegen, diese Lücke rasch zu schließen.“

Individuelle Betreuung statt Bau von Bettenburgen

Was die Pflege betrifft, hat NEOS-Kandidatin Edith Kollermann aus Breitenfurt, Landtagsabgeordnete, Nummer 3 auf der Bezirks-, Nummer 4 auf der Landesliste, eine neue Herangehensweise: „Nur zu sagen, wir brauchen mehr Personal und Betten, ist nicht zielführend.“

NEOS-Landtagsabgeordnete Edith Kollermann aus Breitenfurt kann sich durchaus ein „Buurtzorg“-Pflegemodell vorstellen. Foto: NEOS Foto: NOEN

Es brauche auch eine bundesweit einheitliche Regelung in der Hauskrankenpflege: „Die mobilen Teams der diversen Institutionen leisten Hervorragendes“, bedankte sich Kollermann. Dennoch halte sie auch viel von dem aus den Niederlanden stammenden „Buurtzorg-System“: Selbstständige Teams von etwa zehn Personen regeln alles selbst, von der Planung ihrer Arbeit bis hin zu den Kontakten zu den Hausärzten. „Menschen möglichst lange das Leben in den eigenen vier Wänden zu ermöglichen, ist aus meiner Sicht wichtiger als Bettenburgen zu bauen.“

Ausbildungsoffensive in allen Ausbildungsvarianten

Simone Jagl aus Biedermannsdorf, Spitzenkandidatin der Grünen im Bezirk Mödling, sieht den Personalmangel, unabhängig vom Pflegemodell, als größte Herausforderung: „Was wir wirklich brauchen, ist eine viel stärkere Ausbildungsoffensive mit allen Ausbildungsvarianten in allen Regionen, berufsbegleitend und in Teilzeit, verlässliche Dienstpläne und flexible Arbeitszeitmodelle. Die Menschen wollen so lange wie möglich zu Hause sein. Dafür müssen wir neben der mobilen Betreuung auch das Angebot an mobilen Physio- und Ergotherapeuten stark ausbauen. Da gibt es Handlungsbedarf.“

Simone Jagl, Grüne, will auch Physio- und Ergotherapieangebote ausbauen. Foto: Grüne

Geht es nach FPÖ-Spitzenkandidat Christoph Luisser aus Biedermannsdorf, „muss der Lehrberuf ,Pflege und Betreuung’ sofort in allen Regionen Niederösterreichs umgesetzt werden. Die Pflege kann nur durch eine Ausbildungsoffensive nachhaltig gesichert werden“. Die FPÖ kämpfe für das Anstellungsmodell Pflege, denn „die liebevolle Betreuung in den eigenen vier Wänden verdient Wertschätzung und finanzielle Sicherheit“.

Ausbildung auf höchstem Standard

Die Gesundheits- und Krankenpflegeschule Baden deckt mit ihrem Ausbildungskompetenzzentrum, in dem die Kapazitäten beider Schulen zusammengeführt wurden, das Spektrum der modernen Ausbildung in der professionellen Pflege, mit der Pflegeassistenz und Pflegefachassistenz sowie Weiterbildungen, in der Gesundheits- und Krankenpflege ab. Hier werden jährlich rund 160 Auszubildende aus der gesamten Region auf höchstem Standard ausgebildet.

