Willi Radlinger, ein Sechziger

Der langjährige geschäftsführende Gemeinderat und ÖVP-Parteivorsitzende Willi Radlinger feierte seinen 60. Geburtstag. Der Agraringenieur und Landwirt aus Leidenschaft, der Achau nur in seiner Wieselburger Schulzeit verlassen hatte, betreibt mit seiner Familie auf über 100 Hektar Ackerbau und stieg vor einigen Jahren auch in die Kartoffelproduktion ein. Sein innovativer Zugang zur Landwirtschaft und zum Klimawandel zeigt sich auch darin, dass Radlinger seit vier Jahren erfolgreich Reis anbaut.

Neben der Landwirtschaft ist Willi auch ein leidenschaftlicher Waidmann und Jagdaufseher in Achau. Als Sachverständiger für Wildschäden bei der Bezirkshauptmannschaft Mödling ist er stets um Ausgleich bemüht. Aber auch das Singen ist sein großes Hobby, das ihn seit seiner Wienerwald-Sängerknabenzeit nie ganz losgelassen hat. So verstärkt er als gefragter Tenor einige Chöre, darunter auch den Chor St. Augustin Perchtoldsdorf. Jedenfalls denkt Willi Radlinger, der „Vielseitige“, noch lange nicht an den Ruhestand. „Weil Beruf und Hobbys einfach Freude und Spaß machen.“