„Wir wollen den Kindern damit den Rettungsdienst näherbringen und ihnen eventuell Ängste vor Rettung und Krankenhaus nehmen. Nebenbei bekamen die jungen Besucher auch Einblick in unsere Rotkreuz-Jugendgruppe", erklärt Miriam Pachner, Jugendreferentin der Rotkreuz-Bezirksstelle Brunn am Gebirge.

Pachner macht auch Werbung in eigener Sache: „Im September beginnen die neuen Jugendstunden. Unsere Jugendgruppe ist für alle Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 17 Jahren. Die Jugendstunde kann jeden Montag von 17:30 bis 19:00 Uhr besucht werden außer an Feier- und Fenstertagen und in den Schulferien.“ Zudem suche man noch Unterstützung bei der Kinderbetreuung.

Infos unter www.roteskreuz.at/brunn