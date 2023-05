Perchtoldsdorfer Konzertduo mit tollem Auftritt in der Peterskirche

Die beiden Perchtoldsdorfer Konzertmusiker Stefan Donner (Orgel) und Katharina Göschke (Violine) brillieren am Freitag, 2. Juni, von 23.15 bis 23.45 Uhr, in der Wiener Peterskirche im Rahmen ihrer Konzertserie „Orgel um 3“ mit Werken von Johann Sebastian Bach und Hannes Gradwohl. Die Peterskirche steht in der Mitte Wiens, unweit vom Graben, an der Stelle der ersten Kirche der Stadt aus dem 4. Jhdt. Sie wurde 1702 bis 1733 auf Initiative von Kaiser Leopold I. nach Plänen von Lukas von Hildebrandt im Hochbarockstil erbaut und der Allerheiligsten Dreifaltigkeit und dem hl. Petrus geweiht.

