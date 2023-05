„Es ist dies das 13. Jahr, in dem ich die Lange Nacht der Kirche in Hinterbrühl gestalte”, erzählt Organisator Heinz Nußbaumer: „Jetzt muss einmal Schluss sein, und mein 80er ist ein guter Anlass dafür.” Viele namhafte Persönlichkeiten konnte er in diesen Jahren in die Hinterbrühler Kirche holen, darunter Kardinal Christoph Schönborn, Musikdirektor Franz Welser-Möst, Opernchef Ioan Holender, TV-Moderatorin Barbara Stöckl oder den Musiker Hubert von Goisern.

„Nun ist man an mich mit der Bitte herangetreten, am 2. Juni aus meinem Leben zu erzählen”, sagt Nußbaumer, dies wird er um 21 Uhr unter dem Motto “Bei Mönchen und Mächtigen” tun. Zuvor (um 19.45 Uhr) spricht die Sozial-Pionierin und Gründerin von „Vinzirast”, Cecily Corti, über das Thema „Mensch sein – wie geht das?” über Seelennot und Menschenwürde. Eröffnet wird die Nacht um 19.30 Uhr von Pfarrer Elmar Pitterle. Auch heuer spielen die Musik und Singen eine große Rolle, unter anderem mit dem Ensemble „Come2gether”. Den Abschluss bildet das In-die-Nacht-singen mit Helga Löschnig.

Wer Nußbaumer als Organisator nachfolgen wird, steht noch nicht fest.

