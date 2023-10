Historisches Pendeln zwischen Perchtoldsdorf und Schwechat

In der historischen „Roter Schienenbus“-Garnitur der Passauer Eisenbahnfreunde tauchen Fahrgäste in die Nostalgie vergangener Zeiten ein. Insgesamt verkehrt der Zug viermal zwischen dem alten Perchtoldsdorfer Bahnhof, Liesing, Meidling, Wien-Hauptbahnhof und Schwechat.

Im Rahmen der ORF-„Lange-Nacht-der-Museen“ öffnet das historische, denkmalgeschützte Bahnhofsgebäude in Perchtoldsdorf von 18 Uhr bis 1 Uhr seine Türen, um Besuchern die Geschichte der Bahnstrecke sowie die Architektur im Südbahnstil näherzubringen. „Lebendige Erzählungen und Anekdoten vermitteln ein authentisches Gefühl für die Vergangenheit“, ist Fabian Köhazy, Obmann des Kaltenleutgebner Bahn-Vereines, überzeugt. Neben den Geschichten erhalten die Gäste beim Bahnhofsgebäude Ofenkartoffeln, Wein und Sturm. Am anderen Ende der Fahrtstrecke freut sich das Eisenbahnmuseum Schwechat über Besucher, auch die Feldbahn ist in Betrieb.

Abfahrtsmöglichkeiten sind in Perchtoldsdorf um 18, 20, 22 und 0.20 Uhr, in Liesing jeweils sechs Minuten später. Fahrplan und die Preise auf

www.kaltenleutgebnerbahn.at