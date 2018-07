Otto Pferschy (82), Ehrenringträger der Stadtgemeinde Mödling, ehemaliger Lions-Präsident, langjähriger Obmann der Mödlinger Blasmusik, sozial engagierter Tausendsassa und selbst ernannter „Schankbursche“ im gleichnamigen Heurigenbetrieb, wurde vor 20 Jahren zu seinem wohl dramatischsten Einsatz beordert.

Der Absolvent der HTL Mödling war Ressortchef der EUMIG, legendärer österreichischer Hersteller von Radios, Filmkameras und -projektoren, Tonbandgeräten und Kassettendecks mit Sitz im „Palmers“-Haus in Wiener Neudorf. Nach dem Aus des einstigen Weltkonzerns – der Konkurs wurde 1982 eingeleitet – war Pferschy unter anderem in Österreich bei Bohrungen nach Öl, Gas und Thermalwasser ein gefragter Mann.

APA/Hans Klaus Techt

Am Freitag, 17. Juli 1998, ereilte ihn ein Anruf aus Deutschland. Von der Bohrfirma „H. Angers Söhne“ aus Hessisch Lichtenau, knapp 200 Kilometer östlich von Dortmund.

Man sei gefordert, einen Menschen zu retten, der nach einem Grubenunglück in Lassing/Steiermark verschüttet worden war. Georg Hainzl (damals 24) habe sich in eine Jausenkammer in etwa 80 Metern Tiefe retten können.

Die Suche nach den passenden Rohren

„Du kümmerst dich um die notwendige Zufahrt zum Bohrpunkt und die Stahlrohre im Durchmesser von etwa einem Meter“, hörte Pferschy. Die Bohrmaschine selbst machte sich auf den Weg, traf eineinhalb Tage später am steirischen Unglücksort ein.

„Der Berghauptmann hat mich erwartet und mir gezeigt, wo wir die Bohranlage aufstellen müssen“, erinnert sich Pferschy: „Ein Garten und ein Spielplatz mussten für die Zufahrt fallen.“

Otto Pferschy erinnert sich im NÖN-Gespräch an die dramatischen Ereignisse in Lassing. Am Bergungsfoto sieht man ihn mit gelbem Helm und schwarzer Hose. | Dworak

Die Hilfsbereitschaft sei groß gewesen, „ich konnte die notwendige Anzahl der Rohre rasch auftreiben“. Die Bohrung auf einer fast unmöglichen Stelle – „zwischen einem steilen Hang und dem Bruch“ – begann.

„Am Montag gab’s den ersten Schlaf“, weiß Pferschy noch. Die Retter wurden stets medizinisch betreut. Zudem wurde Pferschy ein junger Mann zugeteilt. Einer, der sich sehr ruhig verhalten hat. Die Frage nach dem Warum war bald geklärt: „Er gehörte dem Suchtrupp an, der in den Berg gestiegen war. Er wurde nach oben geschickt, um etwas zu holen, kurz darauf wurden die anderen Retter verschüttet; darunter sein Bruder.“ Die zehn Vermissten wurden nie gefunden, 2003 für tot erklärt.

Zehn Tagen nach dem Grubenunglück der einzige Lichtblick: Die Bohrung erreichte den Hohlraum, Hainzl war gerettet: „Ein unbeschreibliches Gefühl“, machte Pferschy deutlich.

Thailand-Drama: „Mir ist ganz anders g’worden“

In der Vorwoche verfolgte Pferschy gebannt die Meldungen über die jungen Kicker, die in einer thailändischen Höhle festsaßen. „Mir ist gleich ganz anders g’worden, als ich gehört habe, man wolle mit einer Bohrung beginnen.“ Das schlussendliche Happy End – zumindest für die Fußballer und den Trainer – habe er mit Riesenfreude vernommen: „Wenn einem da nicht das Herz aufgeht“, atmete Pferschy auf. Und er weiß, wovon er spricht.