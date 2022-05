Der ganze Lkw ist Bühne und macht Halt im Bezirk Mödling

Werbung

Kommt der Mensch nicht ins Theater, so kommt das Theater zum Menschen. Mit diesem Konzept, das es in Österreich zuvor nicht gegeben hat, wird dem Publikum Kultur vermittelt. Seit der Gründung 2013 durch David Czifer und Max Mayerhofer, hat das „Lastkrafttheater“ über 200 Vorstellungen vor mehr als 30.000 Zuschauer zum Besten gegeben.

„Unser Ziel war es, das Theater ins Heute zu holen“, erzählt Czifer. Mit dem Lkw des St. Pöltner Transportunternehmers Karl Gruber rollt das wohl spontanste Theaterfest durchs Land. Das Lastkrafttheater legt auf seiner Tournee quer durch Niederösterreich, Wien und dem Burgenland 6.000 Kilometer zurück. Unterstützt wird das Projekt nicht nur vom Land, sondern auch von zahlreichen Sponsoren.

Als Vorhang dient eine Plane, die Bühne ist die Ladefläche, die sechs Darsteller unter der Regie von „Shakespeare in Mödling“-Intendantin Nicole Fendersack agieren als Bühnenarbeiter, Schauspieler, Intendanten. Der Vorhang wird gehoben und dem Publikum eröffnet sich eine neue Welt.

Stolz ist Czifer darauf, „dass wir mit unserem Projekt 2019 den niederösterreichischen Kulturpreis und 2020 den Maecenas Niederösterreich in der Kategorie Kunst und Kultur gewonnen haben“.

Gespielt wird heuer „Des is afoch so“, ein sagenhafter Jux von Peter Pausz, ein Stück, das anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums Niederösterreichs eigens geschrieben wurde.

Drei Termine im Bezirk Mödling

Zu sehen am 19. Mai um 19 Uhr auf dem Gelände der Firma Pallanits in der Franz Schubert-Straße 19 in Brunn am Gebirge, am 31. Mai um 19 Uhr im Freizeitzentrum Wiener Neudorf und am 2. Juni um 19 Uhr im Emmelpark in Kaltenleutgeben. Der Eintritt ist frei.

