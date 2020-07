Mödlings laufender Botschafter des Jugendrotkreuzes, Michael Dorfstätter, konnte zwar aus Gewichtsgründen den Babyelefanten nicht mitnehmen nach St. Pölten, dafür aber Maskottchen Bär Henry.

Stolz überbrachte der Rotkreuz-Bezirksstellenleiter ein T-Shirt, das eine Handlettering-Designerin eigens für die Corona-Helden entworfen hat, an Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. „Dieses Miteinander während der Krise zeigt uns, dass wir alle Helden sein können und sind – auch die Kinder und Jugendlichen – wenn wir aufeinander schauen, Rücksicht nehmen und uns unterstützen. Diese „message“ soll auch in den Ferien gehört und umgesetzt werden“, so Dorfstätter und Mikl-Leitner unisono.