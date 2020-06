Radarbox sollen Raser in Münchendorf bremsen .

Helmut Gold wohnt seit über 50 Jahren am Birkensee in Münchendorf - und ist direkter Anrainer der Landesstraße L 2005, der Velmer Straße. Eben jene Straße habe sich in den vergangenen Jahren zu einer "Rennbahn gemausert", entsprechend habe auch der Lärmpegel zugenommen.