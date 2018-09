„Die größte Einzelinvestition in der Geschichte der Marktgemeinde war der Bau des neuen Wirtschaftshofes und des Abfallsammelzentrums“, betonte Bürgermeister Robert Dienst, ÖVP, bei der Eröffnung vergangenen Freitag.

Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf und Bezirkshauptmann Philipp Enzinger bewunderten das architektonisch ansprechende Gebäude genauso wie Bürgermeister-Kollegen aus den Nachbargemeinden.

Durchdacht ist auch die Funktionalität beider Objekte, was die Mitarbeiter des Bauhofes am meisten Freud, ist das endlich ausreichende Platzangebot. Das Abfallsammelzentrum ist nur mit Bürgerkarte, der Laxenburg card, zu betreten, besser gesagt zu befahren. Über eine Rampe wird der Müll vom Auto aus in den dafür vorgesehenen Container befördert und entsorgt.