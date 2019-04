Bürgermeister David Berl, VP, gab den Startschuss für das Projekt ‚Bildungscampus‘ in der vergangenen Gemeinderatssitzung.

Beschlossen wurde mit Zustimmung aller Gemeinderatsfraktionen die Beauftragung einer Machbarkeitsstudie, um auszuloten, wie weit es Sinn macht, Kinderkrippe, Hort und Kindergärten am Areal der Volksschule unter ein Dach zu bringen. Berl betont: „Wir haben bereits Vorgespräche mit den Verantwortlichen der Landesregierung geführt, auch, um zu wissen, was das kosten könnte. Die Zahlen, die uns vonseiten des Landes genannt wurden, liegen in einem Bereich, der für uns finanzierbar ist.“ Ziel sei es, bei der Errichtung eines Bildungscampus’ die Synergien zu nutzen. Angedacht ist auch eine Vergrößerung des Turnsaales, um diesen für Vereine nutzbar zu machen.

Berl erklärt: „Wir haben zwei Kindergartenstandorte, unsere Kinderkrippe, das Bärenhaus, befindet sich wieder an einem separaten Standort. Es würde für die Eltern Erleichterungen mit sich bringen, nur mehr einen Standort anfahren zu müssen.“

Die Machbarkeitsstudie geht von mindestens einer Kinderkrippengruppe, fünf Kindergartengruppen, fünf Volksschulklassen und vier Hortgruppen aus. Eine thermische Sanierung der Volksschule ist ebenfalls fix mit eingeplant. Ob das Gebäude erhalten bleibt, wird die Studie zeigen.