Sehr entspannt aus der zweiten Reihe beobachtete Robert Dienst einen historischen Wahlgang: Nach (s)einer langen Ära von 23 Jahren wurde in Laxenburg ein neuer Bürgermeister gewählt. Die Wahl leitete Robert Merker, der dienstälteste geschäftsführende Gemeinderat der ÖVP.

Der Wahlvorschlag für den Bürgermeister lautete auf David Berl, für das Amt der Vizebürgermeisterin auf Silvia Wohlfahrt.

Walter Tesch und Isabella Zimmermann verstärken ab sofort den Gemeindevorstand. | Jandrinitsch

Die zahlreichen Zuseher mussten sich aber gedulden: Bis der neue Bürgermeister gewählt wurde, galt es, noch andere Wahlgänge durchzuführen. Judith Gatscher-Riedl und Thomas Ellert, beide ÖVP, wurden in die Reihen des Gemeinderates aufgenommen.

Die bisherigen Gemeinderäte Walter Tesch und Isabella Zimmermann, beide ÖVP, wurden in den Gemeindevorstand gewählt.

"Vieles, was für 2019 geplant ist, ist schon ins Budget eingeflossen"

Leicht angespannt wirkte zu diesem Zeitpunkt noch Silvia Wohlfahrt. Doch auch für sie kam bald die erlösende Nachricht: Alle 20 anwesenden Gemeinderatsmitglieder bestätigten den Wahlvorschlag und kürten die ÖVP-Mandatarin zur Nachfolgerin von Elisabeth Maxim.

Bei der Wahl David Berls zum Bürgermeister verhielt es sich nicht anders: kein einziger Gemeinderat votierte gegen den Wahlvorschlag der ÖVP.

Auf NÖN-Nachfrage merkte der strahlende neue Bürgermeister zu seinem zukünftigen Kurs an: „Vieles, was für 2019 geplant ist, ist schon ins Budget eingeflossen. Wir haben viele Projekte, die wir heuer fertigstellen möchten: von der Sanierung der Kabinenanlage des Laxenburger Sportclubs über das Hotelprojekt bis zur Erneuerung der Straßenoberflächen in jenen Siedlungsteilen des Ortes, wo wir die Einbautenträger erneuert haben. Die großen Zukunftsthemen werden wir erst nach dem ersten Halbjahr festlegen.“

Eines sei klar: Das große Kulturangebot in Laxenburg soll auf jeden Fall erhalten werden.

„Große, aber schöne Verantwortung“

Er selbst sei langsam in die Kommunalpolitik hineingewachsen, Arbeit für die Gemeinschaft habe ihm immer schon Spaß gemacht. „Robert Dienst hat mich gefragt, ob ich nicht den Gemeinderat verstärken möchte. Ich bin herangeführt worden, es hat alles zusammengepasst. Es ist eine große, aber schöne Verantwortung. Es ist mir ein Herzensanliegen, dass ich das machen darf, weil ich schon so lange in Laxenburg lebe und mit der Bevölkerung eng verbunden bin.“