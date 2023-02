Gedenkausstellung "100 Jahre Josef Papst"

Werbung

Josef Papst wäre in diesem Jahr hundert Jahre alt geworden. Geboren in der West-Steiermark, verbrachte der Bildhauer, Maler, Grafiker und Restaurator seinen Lebensabend in Laxenburg. Aus diesem Grund lud der Kultur und Museumsverein zu einer Gedenkausstellung.

Josef Papst war ein vielseitiger Künstler. Seine Bildhauer-Werke und zahlreiche Schnitzereien zieren so manche Plätze und Kirchen. Aber auch als Maler und Grafiker machte er sich einen Namen. Dabei erfand er auch die sogenannte Kringeltechnik.

Über ein Kunstwerk von Josef Papst in Laxenburg gibt es eine lustige Anekdote.

