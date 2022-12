Grünes Licht für Logistikpark

Werbung

Wie in der NÖN bereits berichtet, hat der Logistikimmobilienentwickler VGP ein zwölf Hektar großes Grundstück zwischen Südautobahn, Laxenburger Straße und Aspangbahn erworben. Das Grundstück liegt zu zwei Drittel auf Laxenburger und zu einem Drittel auf Guntramsdorfer Gemeindegebiet. Der Immobilienentwickler hat sein gemeindeübergreifendes Projekt bereits bei der Bezirkshauptmannschaft Mödling als zuständiger Gewerbebehörde eingereicht.

Laxenburg wollte zu einem neuen Gewerbepark erst grünes Licht geben, wenn der Verkehrsfluss – vor allem des Schwerverkehrs – geregelt ist und verhängte deshalb über das Grundstück eine Bausperre.

Hallen, die in dem neuen Gewerbegebiet gebaut werden, soll nur über das Industriezentrum NÖ Süd möglich sein. Das Grundstück wird quasi Teil des Industriezentrums NÖ Süd.“

David Berl

In der vorwöchigen Gemeinderatssitzung hat Laxenburg die Bausperre aufgehoben, wie Bürgermeister David Berl, ÖVP, erklärte: „Eine Zu- und Abfahrt zu den beiden großen Hallen, die in dem neuen Gewerbegebiet gebaut werden, soll nur über das Industriezentrum NÖ Süd möglich sein. Das Grundstück wird quasi Teil des Industriezentrums NÖ Süd.“ Das fragliche Grundstück war bereits als Industriegebiet gewidmet. Guntramsdorfs Ortschef Robert Weber, SPÖ, erklärt: „Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 15. Dezember einen Streifen von Bauland zu Grünland rückgewidmet, um eine Grünzone – als Puffer – zum VGP-Projekt zu schaffen.“ Generell sei seitens der Gemeinden Laxenburg und Guntramsdorf darauf geachtet worden, beim Aufschließungsvertrag die Gemeinden hinsichtlich Verkehr und Umwelt zu entlasten. Diese Beschlüsse wurden bereits im September gefasst. „So wird es keine Anbindung an die Laxenburger Straße/Landesstraße L2083 geben, ausgenommen der Feuerwehrzufahrt. Auf den versiegelten Flächen der Parkplätze sollen Bäume gepflanzt werden“, betont Weber.

Vonseiten der ecoplus als Betreiberin des IZ NÖ Süd heißt es, man könne noch keine konkreten Aussagen treffen, „da die Verhandlungen mit den Anrainergemeinden noch nicht abgeschlossen sind. Die eingeschlagene Richtung stimmt aber. Details sind allerdings noch zu klären“.

