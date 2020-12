Das Hilfswerk Laxenburg betreut ein großes Einsatzgebiet. Versorgt werden die Gemeinden Achau, Biedermannsdorf, Hennersdorf, Laxenburg, Münchendorf und Vösendorf.

„Das Hilfswerk ist seit fast 40 Jahren ‚der‘ regionale Versorger bei ‚Hilfe und Pflege daheim‘, weiß Altbürgermeister Robert Dienst, Hilfwerkvorsitzender.

Seit dem Lockdown hat sich der Bedarf an Pflegedienstleistungen nochmals erhöht.

Da passte es gut, dass sich der Kfz-Meisterbetrieb von Josef Stanitz bereit erklärte, die Winterreifen auf den Hilfswerk-Autos zu sehr guten Konditionen umzustecken. Die Autos wurden dann auch noch zu den jeweiligen Stützpunkten in den verschiedenen Gemeinden gebracht. Das Dankeschön des Hilfswerks war ein Süßes: Eine Torte in Form eines Autos, dass dem Kfz-Team überreicht wurde.

Mitarbeiterinnen sind sehr gefordert

Die Pflegemanagerin des Hilfswerks Laxenburg Grete Jörg betonte: „Eine enorme Hilfe und Entlastung in dieser so herausfordernden Zeit. Die selbst gebackene Autotorte von der Tochter unserer Einsatzplanerin Antonia Geißbüchler war ein kleines, dafür aber umso mehr geschätztes Dankeschön für diese langjährige tolle Partnerschaft im Sinne des Miteinanders.“

Höchst erfreulich, dass das Mitarbeiterteam des Hilfswerk Laxenburg auf derzeit 27 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern angewachsen ist und so insgesamt 164 Kunden in Pflege und Therapie in den sechs Einsatzgemeinden bedarfsgerecht betreuen kann. Die Aufteilung in zwei Pflegeteams garantiert auch im Extremfall die Einsätze vor Ort. Darüber hinaus stehen zurzeit 47 Notruftelefone im Einsatz. „Essen auf Rädern“ liefert 480 Portionen pro Monat.

„Meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gebührt großer Respekt für ihren ruhigen, besonnenen und professionellen Umgang mit unseren Kunden und der privaten Covid-19-Mehrbelastung in ihren Familien“, bedankt sich die Pflegemanagerin Grete Jörg bei Ihrem Team.