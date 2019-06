Leistbares Wohnen und Platz für die Autos – das sind im Moment die Themen, die in der Marktgemeinde die Bürgerinnen und Bürger bewegen. Für ein Bauprojekt ist der Startschuss bereits gefallen: Unübersehbar hat die Baufirma im Auftrag der gemeinnützigen Baugenossenschaft Frieden, die den Grund von der Gemeinde im Baurecht erworben hat, schon die Tiefgarage ausgehoben.

"Wohnungen werden zwischen zwei und vier Zimmer haben"

Bürgermeister David Berl, VP, erklärt: „Bei der Umsetzung unserer Wohnbauprojekte gegen wir strategisch vor. Wir schauen, dass wir alle vier, fünf Jahre ein Bauprojekt als Gemeinde realisieren. Die Wohnungen hier werden zwischen zwei und vier Zimmer haben. Da ist also für jeden etwas dabei, vom Single bis zur Familie mit Kindern.“ Als Baulandreserve besitzt die Marktgemeinde ja noch den alten Wirtschaftshof, der sich mitten im Ortszentrum befindet. Aktuell ist dort aber kein Wohnbauvorhaben geplant, obwohl klar ist „dass dort einmal Wohnungen gebaut werden“, betont Berl.

Dass der angekaufte Grund am Franz Josef Platz vorerst als Parkplatz und nicht als Bauland verwendet wird, sei kein Widerspruch, meint Berl. „Jetzt realisieren wir einmal hier die Wohnungen in der Wohnstraße. In zehn, 15 Jahren kann es bezüglich Parkplätzen schon ganz anders in Laxenburg aussehen. Dann brauchen wir den Franz Josef Platz als Parkraum vielleicht gar nicht mehr und können den ehemaligen Parkplatz für die Errichtung von Wohnungen verwenden“, sagt Berl.