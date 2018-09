Wie im Vorfeld vom Wetterdienst prognostiziert, fegte das Sturmtief "Fabienne" am 24. September 2018 über weite Teile des Landes. Auch der Bezirk Mödling blieb nicht unverschont.

Um 2:45 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Maria Enzersdorf zum technischen Einsatz alarmiert, weil ein Veranstaltungszelt am Freizeitgelände Südstadt schwer beschädigt worden war und die Gefahr bestand, dass diverse Bauteile verweht werden könnten.

Das für das Sommerschlussfest der Pfadfindergruppe Südstadt vorbereitete Zelt wurde von der Einsatzmannschaft zuerst mit den Seilwinden gesichert, um im Anschluss die Zeltplanen gefahrlos demontieren zu können. Nach rund 60 Minuten konnten die Tätigkeiten am Freizeitgelände abgeschlossen werden.

www.ff-mariaenzersdorf.at

Die FF Laxenburg wurde am Montag kurz vor 4 Uhr zu einem Sturmschaden in die Heinrich Ott-Gasse beordert. Auf einer Baustelle stürzten die freistehenden Feuermauern von drei Rohbauten um und krachten auf Gartenhütten. Und in der Wiener Straße wurde ein umgestürzter Baum mittels Motorkettensäge zerlegt und von der Fahrbahn entfernt.

www.fflaxenburg.at