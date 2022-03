Medizinischer Notfall: Mann über Drehleiter gerettet .

Am Mittwoch kurz nach 12 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Laxenburg laut einer Aussendung zu einer "Assistenzleistung für den Rettungsdienst" angefordert: Auf Grund eines medizinischen Notfalles in einer Wohnung am Schlossplatz war eine Tragehilfe durch die Feuerwehr erforderlich.