Mit Pkw in Klostermauer .

Gestern Vormittag ereignete sich in Laxenburg in der Fürst Kaunitz Kurve ein Verkehrsunfall. Das Fahrzeug war frontal in der Kurve gegen die Mauer zum Klostergarten geprallt und blieb durch die Wucht des Aufpralls auch darin stecken. Als Freiwillige Feuerwehr Laxenburg eintraf, war Rettung schon am Einsatzort.