Alles begann mit einer Idee, die, wenn auch nicht verrückt, doch etwas ungewöhnlich war. Aus einer eintönigen grünen Fläche, wo im Schatten einer mächtigen Eiche die Büste von Kaiser Franz Josef ruht, sollte ein Cottage-Garten nach englischem Vorbild werden.

"Überraschend, dass sich die Pflanzen rasch so prächtig entwickeln"

Diesen Gedanken trugen Christine Eibl und David Rappold, ihres Zeichens Gärtner im Team des Wirtschaftshofes, an Bürgermeister Robert Dienst, ÖVP, heran. Christine Eibl erklärt: „Ich danke unserem Herrn Bürgermeister, dass er uns hinsichtlich der Gartengestaltung immer vertraut hat.“

Denn obwohl der Garten in der Ideenwelt von Christine Eibl bald Gestalt annahm, war es doch schwer, diese per Plan auch den Gemeindeverantwortlichen zugänglich zu machen.

Christa Eibl sieht jeden Tag im Kaiser Franz-Josef-Park nach dem rechten, Unkraut auszupfen inklusive. | Jandrinitsch

Dass der umgestaltete Park so einen sensationellen Erfolg hatte, damit hatte das Gärtnerteam nicht gerechnet, auch nicht mit der Auszeichnung zum Schaugarten. Im Moment ist der Park ein Traum in Lila. Die intensiv violetten Blütenköpfe des Zierlauches ziehen die Blicke auf sich, dazu blüht der Salbei in der gleichen Farbe.

Königskerze und Brandkraut machen sich schon bereit, in gelb entsprechende Akzente zu setzen. „Wir haben bei der Bepflanzung darauf geachtet, bewährte Sorten auszuwählen. Dass sich die Pflanzen rasch so prächtig entwickeln, ist auch für uns überraschend“, hält die Gärtnerin fest.