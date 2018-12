Seit 4. Dezember liegt die offizielle Baubewilligung für das geplante Hotel auf dem Schreibtisch von Bürgermeister Robert Dienst, VP.

Und auch der Investor, die Q135 Projektentwicklungs GmbH mit Sitz in Berlin ist überzeugt davon, dass das Hotel Erfolgsgeschichte schreiben wird. Nicht zuletzt deswegen, weil es sich bei dem Hotel in der Guntramsdorfer Straße 4 um ein „Courtyard by Marriott“ handeln wird, ein „Drei-Sterne-Haus plus“. Dienst merkt stolz an: „Nach der Marktanalyse von Marriott wurde Laxenburg als einer der wenigen Standorte auserkoren, die für ein Courtyard in Frage kommen.“ Ein vergleichbares Haus von Courtyard by Marriott befindet sich in der Nähe des Wiener Praters am Messegelände.

Ein Imagefilm, beauftragt von Q135, zeigt Laxenburg in bestem Licht und soll auch Kleinanlegern die Möglichkeit bieten, in das Hotelprojekt einsteigen zu können; dank der Zusammenarbeit mit der Immobilien-Crowdfunding-Plattform „Bergfürst“.

Für Dienst liegen die Vorteile Laxenburgs auf der Hand: Der Schlosspark, eine gute öffentliche Anbindung, internationales Flair durch die vielen internationalen Institutionen, Schul- und Bildungsmöglichkeiten.

Das Hotel wird über 154 Zimmer, 80 Außenstellplätze und ein großes Restaurant verfügen. Der Spatenstich für das Mega-Projekt ist für den Frühling 2019 vorgesehen.