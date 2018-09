Der laue Sommerabend und der topaktuelle Film – immerhin läuft Mamma Mia 2 erst rund drei Wochen in den heimischen Kinos – wirkten wie zwei Magneten, die die Filmfreunde nach Laxenburg zogen. Als absehbar wurde, dass die Sitzplatzkapazität erschöpft war und niemand mehr auf den Schlossplatz gelassen werden kann, kam Unruhe in die Reihen der Wartenden.

Bürgermeister Robert Dienst, ÖVP, appellierte via Mikrofon an die Vernunft der Besucher, sich nicht auf dem Mittelgang zu platzieren und so Fluchtwege und Rettungszufahrt zu verstellen. Parallel waren Gemeinderäte und Bauhofmitarbeiter damit beschäftigt, Sessel und Heurigenbänke herbeizuschaffen und aufzustellen. Alle Rathaussessel wurden ins Freie geschafft, selbst die IIASA, das Internationale Institut für angewandte Systemanalyse, ließ sich nicht zweimal bitten und stellte Stühle zur Verfügung.

"Es gibt in Laxenburg keinen Parkplatzmangel"

In sozialen Medien und in diversen Beschwerdeschreiben tauchten trotzdem die Vorwürfe auf, dass Besucher weggeschickt wurden und dass akuter Parkplatzmangel herrschte.

Dienst erklärt dazu: „Es gibt in Laxenburg keinen Parkplatzmangel, wir haben im Ort 1.000 Stellplätze. Nur muss man eben in Kauf nehmen, von Parkplatz 2 und 3 ein Stück weiter gehen zu müssen. Und wir haben auch alle Personen untergebracht, die zu uns gekommen sind. Nur ließen wir Wartende erst dann auf den Schlossplatz, als wir wieder mit der Bestuhlung so weit waren, dass die Besucher auch Platz nehmen konnten.“

Grundsätzlich ist die Gemeinde stolz darauf, mit „Mamma Mia 2“ den grüßten Besuchererfolg seit Bestehen des Sommerkinos 2008 eingefahren zu haben. Damals sorgte übrigens „Mamma Mia 1“ für Besuchertraumquoten.