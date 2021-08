Wann er begonnen hat, seine Leidenschaft für das Fotografieren zu entdecken, könne er gar nicht mehr sagen, eines aber schon: „Ich habe 1983 mit dem Fotografieren begonnen, weil mein Vater mir damals eine Spiegelreflexkamera zu Weihnachten geschenkt hat“, erinnert sich Thomas Valka.

Er hat sich das technische Wissen rund um Belichtung, Blende und Verschlusszeiten autodidaktisch angeeignet.

Sehr hilfreich war dabei „die Zeitschrift Fotopraxis“, erinnert sich Valka. „Die habe ich jede Woche gesammelt und die Tipps darin ausprobiert.“ Sein Wissen wuchs ständig, schließlich begann er auch „Fotos selbst in Schwarz/Weiß zu entwickeln“. Der ehemalige Bürgermeister Herbert-Rauch Höphffner war der erste, der Valka dann engagierte, wenn die Gemeinde Veranstaltungen organisierte, die es auch galt, bildlich festzuhalten. Seit Mitte der 90er Jahre fotografiert er auch die Erstkommunionen und Firmungen.

Vor neue Herausforderungen stand der begeisterte Hobbyfotograf, als das Zeitalter der digitalen Kameras heraufdämmerte. „Ich habe mir erst gedacht, Oh Gott, was wird das werden. Doch dann habe ich gemerkt, dass sich bei Blende und Belichtungszeit nicht viel ändert. Das einzige, wo ich mich neu orientieren musste, war die Anzahl der Pixel, um die Fotos bestmöglich zu gestalten“, erzählt Valka. Hier war das Internet eine große Hilfe, um sich weiter zu bilden. Stolz ist der Fotograf auf den ersten Platz, den er bei einem Wettbewerb, ausgeschrieben von Colour-Foto, gewonnen hat. „Das Thema lautete ‚We like football‘. Ich durfte drei Tage lang in Malaga verbringen und in der Stierarena ein Sandfußballspiel fotografieren.“

Dabei verfügt der Laxenburger über ein Fotoarchiv, um das ihn jeder Historiker beneiden könnte. Denn eine Leidenschaft von Valka ist es, Gebäude fotografisch für die Nachwelt festzuhalten. So hat er Fotos von vielen Objekten in seinem Archiv, die es de facto nicht mehr in der Marktgemeinde gibt. Das weiß auch der Museumsverein Alt-Laxenburg zu schätzen, für den Valka immer mit der Kamera unterwegs ist. „Es ist geplant, dass der Verein Alt-Laxenburg mit eben diesen Fotos nächstes Jahr die Sommerausstellung im Kulturtreffpunkt gestaltet“, erzählt Valka.

Ein Verein, der die Fähigkeiten von Valka sehr schätzt, ist der UFC Laxenburg. „Ich fotografiere wirklich jedes Heimmatch. Nur zu Auswärtsspielen fahre ich nicht mit, das ist mir zu aufwendig. Einzige Ausnahme: Wenn gegen Achau gespielt wird, dann gehe ich zu Fuß von Laxenburg nach Achau.“