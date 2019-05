Ursprünglich war das angekaufte Grundstück hinter dem Kebab-Stand als Baulandreserve gedacht.

Doch die Parkplatznot, die in Laxenburg an schönen Wochenenden für Unmut bei Laxenburgerinnen und Laxenburgern sorgt, die mitten im Ortszentrum wohnen, veranlasst Bürgermeister David Berl, VP, konkrete Schritte zu setzen. Einer davon ist die Umwandlung des Grundstückes am Franz Josefs-Platz in Parkplätze.

Rund 25 Parkplätze am Franz Josef-Platz

Berl erklärt: „Ein Hauptproblem beim fließenden Verkehr in unserer Gemeinde ist natürlich der touristische Verkehr, wenn Ausflügler Parkplätze rund um den Schlosspark suchen und dadurch auch den Anrainern Parkmöglichkeiten wegnehmen.“ Geschätzte 25 Parkplätze könnten auf dem Franz Josefs-Platz entstehen und gegen einen geringen Betrag von Bürgern gemietet werden, die laut Berl „innerhalb der geschützten architektonischen Kernzone“ wohnen. Doch alleine bei Parkplätzen am Franz Josefs-Platz soll es nicht bleiben.

Berl berichtet über die nächsten Schritte: „Wir als Gemeinde haben uns mit der Schloss Laxenburg Betriebsgesellschaft, der Firma Kosa-Planer, der Firma Gesig sowie einem Raum- und Verkehrsplaner zusammengesetzt, um ein neues Verkehrskonzept inklusive Verkehrsleitkonzept für Laxenburg zu entwickeln. Ziel der Besprechung ist es, dass am Ende des Tages eine Verkehrsmanagementstudie am Tisch liegt.“

"Es könnte eine ökologisch wertvolle Fläche entstehen"

Nun meldet sich in der Parkplatzdiskussion auch die SPÖ zu Wort. Sie schlägt einen zentral im Ort gelegenen öffentlichen Platz vor, der in Parkraum umgewandelt werden könnte.

SP-Vorsitzender Michael Heidenreich erklärt: „Es kommt ja nicht nur rund um den Schlossplatz zu Parkplatznöten, sondern auch rund um den Kaiserbahnhof. Wir schlagen daher vor, entlang des Haidbrunnenweges neben dem „Kaisergarten“ Parkflächen zu errichten.“

Nach Meinung der SPÖ könnten dabei auf einer Fläche von rund 2700 m² 120 bis 140 Parkplätze entstehen.

Heidenreich denkt weiter: „Durch eine Befestigung mittels Schotterrasen wie am Parkplatz des Badeteiches sowie durch entsprechende Bepflanzung könnte so auch eine ökologisch wertvolle Fläche entstehen. Die Lage nahe dem Ortskern bietet sowohl den Parkbesuchern als auch Veranstaltungsbesuchern im Kaiserbahnhof und sogar dem zukünftigen Bildungscampus Parkraum.“