Wr. Neudorfer Florianis reanimierten Fahrzeuglenker nach Crash auf A2

Ein Routineeinsatz am Donnerstagabend: Ein Fahrzeug krachte auf der Südautobahn Fahrtrichtung Wien kurz vor der Stadtgrenze in die Leitschiene, die Mannschaft der FF Wiener Neudorf rückt zur Fahrzeugbergung aus. Bei der Ankunft am Einsatzort stellte sich die Situation aber weitaus dramatischer dar, da der Lenker des Unfallfahrzeuges bereits durch die anwesenden Rettungsteams reanimiert werden musste.

Durch die Zusammenarbeit der Teams des Roten Kreuzes, der Berufsrettung Wien, der Crew des ÖAMTC-Notarzthubschraubers und der FF Wiener Neudorf (Übernahme der Thoraxkompression und Tragehilfe) gelang es, den Patienten für den Transport via Hubschrauber in ein Wiener Krankenhaus zu stabilisieren.