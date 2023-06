Perchtoldsdorf: Neues Leben im alten Bahnhof

Im Vorjahr wurde der denkmalgeschützte Bahnhof in der Feldgasse von Grund auf renoviert. Jetzt ist es soweit, der Bahnhof wird einer neuen Nutzung zugeführt. Eine inklusive Wohngruppe der „Lebenshilfe NÖ“ wird mit jungen Menschen die ehemalige Eisenbahner-Dienstwohnung im Ausmaß von rund 90 Quadratmetern beziehen. Bürgermeisterin Andrea KÖ, ÖVP, gab den Startschuss: „Projektstart ist im September, am Donnerstag konnten wir den Mietvertrag unterschreiben und damit kann die Wohngruppe beginnen, in den Bahnhof einzuziehen.“

Sozial- und Jugendreferentin Daniela Rambossek, ÖVP, die beruflich selbst in der Unterstützung von Jugendlichen mit besonderen Bedürfnissen tätig ist, freut sich sehr: „Wir wollen durch die neue Wohngruppe ein Miteinander der Generationen im ‚Begleiteten Wohnen‘ in Gang bringen, bei der Menschen in verschiedenen Lebensabschnitten voneinander lernen und profitieren können.“ „Lebenshilfe NÖ“-Regionalleiter Florian Brantner betont: „Mit unseren Wohngruppen wollen wir einen Ort schaffen, Talente und die Einzigartigkeit jedes Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung sichtbar zu machen und auf dem Weg zum gleichberechtigten Mitglied einer inklusiven Gesellschaft zu begleiten“.

Senioren sind bereits eingezogen

Ein Wohnprojekt wurde bereits umgesetzt: das „Begleitete Wohnen“. Hier wurde auf dem ehemaligen Bahnhofsgelände in der Feldgasse/Wiener Gasse gemeinsam mit dem Land NÖ, dem Gemeinnützigen Wohnbauträger WNG aus Wiener Neudorf und dem Roten Kreuz als Betreuungsorganisation eine speziell auf die Bedürfnisse von Seniorinnen und Senioren abgestimmte Wohnform realisiert. 2022 zogen die ersten Senioren ein. In dieses Projekt wurde der denkmalgeschützte Bahnhof von 1883 integriert und in Zusammenarbeit mit dem Bundesdenkmalamt unter Beibehaltung des ursprünglichen Charakters revitalisiert.

Platz für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung

Nun steht die Umsetzung des zweiten Wohnprojekts an. Im September soll die Übersiedlung der Wohngruppe der „Lebenshilfe NÖ“ abgeschlossen sein, die seit der Gründung in den 1960er Jahren als Organisation für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung agiert, die sich den Grundsätzen der UN–Konvention über Menschen mit Behinderungen verpflichtet fühlt und sie als Basis ihrer täglichen Arbeit betrachtet.