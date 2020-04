Eigenständig initiiert wurde die Aktion in Absprache mit ihren Kolleginnen, von der für Ungarisch und Werken zuständigen Lehrerin Maria Dobler. Die Direktorin der Volksschule am Hyrtlplatz, Ulrike Herbst gesteht: „Das Haus ist im Moment leer und wir vermissen die Kinder tatsächlich schon sehr. Alle Lehrer freuen sich schon, wenn endlich wieder Kinderlachen in und vor der Schule zu hören ist“ . Wie lange dies jedoch noch auf sich warten lässt, werden die nächsten Tage zeigen.