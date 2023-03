Ferienjob in Italien

„Ich habe mich sehr gefreut“, sagt die 22-jährige Michelle Panis aus Bad Erlach, als sie von der Zusage erfahren hat. Davor habe sie lange überlegt, ob sie sich überhaupt für dieses Programm bewerben soll. Per Post flatterten Informationen über das „Let’s Walz“ ins Haus. Da Panis leidenschaftlich gerne reist und sich gerne andere Länder und Kulturen anschaut, entschied sie sich für diese Chance. „Man konnte bei der Bewerbung drei Wunsch-Zielorte angeben. Ich habe mich für Italien, Frankreich und Irland entschieden. Mein Favorit war Italien“, sagt sie.

Genau dorthin darf sie fahren. In Pistoia wird sie ihr Praktikum verbringen, am 11. Juni soll es starten. Bei welcher Firma sie arbeiten wird, weiß Panis noch nicht, das erfährt sie Mitte Mai bei einem Vorbereitungsworkshop.

Arbeitgeber steht ab Mai fest

„Die Wohnsituation und die Arbeitsplätze werden einem dort mitgeteilt. Ich weiß aber, dass wir zweimal die Woche einen Sprachkurs haben, um zumindest die Basics zu lernen“, erzählt sie. Für Panis war schon lange klar, dass sie etwas Kreatives machen möchte. Im Gymnasium in Ternitz maturierte sie 2019, studierte danach ein Jahr Deutsche Philologie. Sie merkte, dass dieses Studium „nicht das richtige war. Irgendetwas in Richtung Grafik war immer mein Plan. Ich habe gesehen, dass es die Lehre als Medienfachfrau gibt. Ich habe mich dann gegen ein Grafik-Studium entschieden, da ich schon in die Arbeitswelt einsteigen wollte“.

Die Lehre macht sie bei „Marian & Co“ in Wiener Neudorf. Panis ist dort im BILLA-Aktions-Team zuständig für die Werbemittel. Die Freude auf das bevorstehende Abenteuer ist bei der 22-Jährigen spürbar. „Ich will es auf mich zukommen lassen und ein bisschen die Kultur kennenlernen. Es ist nicht wie ein Urlaub, man kann mehr die Gesellschaft und alles rundherum kennenlernen“, sagt sie. Bei der Arbeit im Ausland möchte sie sehen, „wie die Vorgänge dort ablaufen, wie gearbeitet wird und viel Neues dazulernen“.

